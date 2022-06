São Paulo e Botafogo: onde assistir hoje ao vivo (16/06)

Brigando pela liderança do Brasileirão, o São Paulo tem mais um grande desafio pela frente nesta quinta-feira, 16 de junho. O tricolor enfrenta o Botafogo a partir das 16h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela décima segunda rodada. Para não perder nenhum lance do São Paulo e Botafogo, veja onde assistir.

São Paulo e Botafogo onde assistir

O jogo do São Paulo hoje ao vivo vai passar no Premiere. O pay-per-view está disponível somente em operadoras de TV por assinatura, ou seja, apenas quem possui a TV paga é quem tem acesso ao produto de futebol do Brasileirão. Se você possui o interesse em tornar-se membro, deve entrar em contato com a sua operadora.

Se prefere curtir online, aí pode entrar no site (www.premiere.globo.com) e conhecer ou pacotes ou até mesmo o Globo Play, serviço de streaming, através do aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV.

Data: 16/06/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (FIFA)

Onde assistir: Premiere

Escalações do jogo do Botafogo x São Paulo hoje

Escalação do Botafogo: Gatito; Hugo, Victor Cuesta, Kanu, Saravia; Tchê Tchê, Luis Oyama, Victor Sá, Lucas Fernandes; Vinicius Lopes e Erison. Técnico: Luis Castro. Carlinhos e Gustavo são os desfalques dos cariocas hoje.

Escalação do São Paulo: Jandrei; Léo Pele, Reinaldo, Miranda, Pablo Maia; Rodrigo Nestor, Gabriel Neves, Igor VInicius, Patrick; Luciano e Calleri. Técnico: Rogerio Ceni. Para o técnico Rogério Ceni, continuam lesionados Nikão e Gabriel Sara, enquanto Alisson e Luan são dúvidas para o jogo de hoje.

Palpites Botafogo x São Paulo

O desempenho do Fogão preocupa torcedores já que o clube não vence há cinco rodadas no Brasileirão. Ocupando a primeira posição na zona de rebaixamento com 12 pontos, precisa do resultado positivo hoje para escapar da degola e buscar a parte de cima.

O tricolor paulista, por outro lado, tem nove rodadas de invencibilidade na competição, ocupando a terceira posição da tabela com 18 pontos. Se vencer hoje, o time de Rogério Ceni pode assumir a vice-liderança e ficar cada vez mais perto de brigar pelo título.

O São Paulo é o grande favorito no duelo desta quinta-feira, pela rodada do Brasileirão. O grupo tricolor mostra em cada novo desafio porque merece estar no topo da tabela.

Mesmo fora de casa, o elenco paulista promete pressionar os anfitriões e levar para casa os três pontos. O ataque do São Paulo é matador, com 17 gols marcados até aqui. No entanto, a defesa tem alguns problemas que precisam de resolução por parte do comandante.

O Fogão, por outro lado, vem em uma maré de azar e desempenho ruim dentro dos gramados. Por isso, a recuperação hoje é muito importante e, com a torcida em casa, os jogadores sofrerão a pressão do começo ao fim.