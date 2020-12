Palmeiras vence Libertad por 3 a 0 e é 1º semifinalista da Libertadores

O Palmeiras é o primeiro semifinalista desta Copa Libertadores da América. Logo depois de empatar em 1 a 1 no jogo de ida das quartas de final contra o Libertad, o Verdão venceu em casa por 3 a 0, e garantiu sua vaga entre os quatro melhores da competição. Em partida nesta terça-feira (15), no Allianz Parque, Scarpa, Rony e Menino anotaram os gols, que deixam o sonho do bicampeonato vivo.

Palmeiras é semifinalista da Libertadores pela 8ª vez

Com a classificação de ontem, o Palmeiras chega às semifinais da Libertadores pela oitava vez: 2020, 2018, 2001, 2000, 1999, 1971, 1968 e 1961. No entanto, a equipe avançou à grande decisão em quatro oportunidades, sendo campeão em 1999. Nas temporadas de 2000, 1968 e 1961 o Verdão foi vice.

⚽🇧🇷 Os lances da classificação do @Palmeiras! 🎥 Os melhores momentos da vitória por 3-0 sobre o @Libertad_Guma, que garantiu o Verdão na semifinal da #Libertadores. @FTBLSantander #GloriaEterna pic.twitter.com/rhbhDjxBjR — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) December 16, 2020

Bom retrospecto em casa continua

Desde Andrey Lopes, técnico interino, o Palmeiras soma nove jogos em casa, com 100% de aproveitamento. No entanto, o que chama a atenção, é que em todos esses compromissos, o Verdão somou 28 gols, e não sofreu nenhum. A média de gols por partida em casa, desde então, é 3,11.

No jogo de ontem contra o Libertad, Scarpa foi o primeiro a balançar a rede, em chute de fora da área aos 20 minutos. O gol, foi o único da primeira etapa, mas na segunda, aos 22′, Rony recebeu passe de Marcos Rocha, e aumentou o placar. Para dar números finais ao jogo, logo depois do cruzamento de Willian, Gabriel Menino apenas tocou para o gol.

Adversário do Palmeiras na semifinal da Libertadores

Na próxima fase, o Palmeiras vai enfrentar na Libertadores, o semifinalista que avança do confronto entre Nacional x River Plate. No jogo de ida, os argentinos ganharam em casa, por 2 a 0. A volta acontece nesta quinta (17), mas no estádio dos paraguaios.

Nesta quarta-feira (16), mais um semifinalista da Libertadores será definido. Do outro lado da chave, Santos x Grêmio se enfrentam às 19h15, na Vila Belmiro, e quem avançar, enfrentará na próxima fase o vencedor de Boca x Racing, que farão o primeiro jogo das quartas nesta quarta-feira (16), às 21h30.