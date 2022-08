São Paulo x Flamengo: como assistir online hoje, sábado (6/8)

Pela 21ª rodada do Brasileirão na Série A, as equipes de São Paulo x Flamengo se enfrentam neste sábado, 6 de agosto, no Estádio do Morumbi. A bola vai rolar às 20h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo para todos os estados do país. Mas como assistir ao clássico nacional pelo celular?

Onde assistir São Paulo x Flamengo online hoje?

O jogo do São Paulo x Flamengo hoje vai passar no Premiere e Globo Play, a partir das oito e meia da noite, pelo horário de Brasília.

Com transmissão para todo o país, o pay-per-view exibe a partida somente entre as operadoras de TV por assinatura. É necessário obter o pacote de canais de futebol por valor extra na mensalidade. A narração é de Milton Leite, com comentários de Paulo Nunes, Ricardinho e Sandro Meira Ricci.

O torcedor também tem a opção de assistir online o jogo de hoje. O aplicativo do Globo Play é a primeira opção. Pelo computador, é só acessar o site globoplay.globo.com, procurar pelo canal do Premiere ao vivo e curtir! O streaming também está disponível para o celular, tablet e smart TV.

Outra opção é o site do Premiere (premiere.globo.com) assim como o próprio aplicativo para celular.

São Paulo x Flamengo vai passar na Globo hoje?

O jogo entre São Paulo x Flamengo não vai passar na Globo hoje. A partida só tem transmissão do canal do Premiere, disponível entre as operadoras de TV por assinatura.

A emissora carioca não exibe nenhum jogo de futebol aos sábados. Por isso, não há na programação nada marcado para acontecer pela tarde ou a noite.

Entretanto, o canal da Globo irá transmitir amanhã, domingo em 7 de agosto, dois jogos do Brasileirão. Trata-se dos duelos entre Fluminense e Cuiabá, e Palmeiras e Goiás. As duas partidas são válidas pela 21ª rodada da Série A, a primeira divisão do torneio.

Últimos confrontos Flamengo x São Paulo

Em toda a história do futebol, Flamengo e São Paulo já se enfrentaram em 109 partidas, de acordo com dados do portal de estatísticas O Gol. Os confrontos são válidos pelo Brasileirão, Libertadores, Coa do Brasil, Torneio Rio-São Paulo, Supercopa da Libertadores e outros torneios.

O São Paulo é quem tem a vantagem com 43 vitórias, diante de 31 empates e 35 triunfos para o Flamengo, segundo dados do portal O Gol. No quesito marcações, o tricolor também é o melhor com 175 contra 148 em todas as competições já disputadas.

A última vez que se enfrentaram aconteceu em 17 de abril de 2022, pela segunda rodada do Brasileirão. Sob o placar de 3 a 1, o Rubro-Negro levou a melhor com gols de Gabigol, Arrascaeta e Isla. Calleri descontou.

Confira no vídeo do GE como foi a última partida entre as equipes.