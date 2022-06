São Paulo x Palmeiras feminino hoje: onde assistir o Brasileirão (13/06)

Confira onde assistir o jogo de hoje ao vivo. Foto: Reprodução / Rubens Chiri do saopaulofc.net / Fabio Menotti Palmeiras

Alerta de clássico no Brasileirão de futebol feminino! Nesta segunda-feira, 13 de junho, as equipes de São Paulo e Palmeiras se enfrentam pela décima segunda rodada da competição a partir das 17h45 (Horário de Brasília), jogando no CFA Cotia, na capital paulista. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir São Paulo x Palmeiras feminino hoje hoje ao vivo.

Onde assistir São Paulo x Palmeiras feminino hoje?

O jogo entre São Paulo x Palmeiras feminino hoje será transmitido no SporTV, na TV paga. Disponível apenas em operadoras por assinatura, o canal é o responsável por exibir em todos os estados do Brasil o clássico paulista no futebol feminino. Para curtir todos os lances, basta sintonizar em seu televisor a emissora.

Se você ainda não possui o canal em sua programação, deve entrar em contato com a sua operadora. Se preferir, pode assistir online pelo Globo Play.

Informações do jogo do São Paulo x Palmeiras hoje:

Data: 13/06/2022

Horário: 17h45 (Horário de Brasília)

Local: CFA Cotia, na capital paulista

Arbitragem: Thiago Luis Scarascati

Onde assistir: SporTV

São Paulo e Palmeiras no Brasileirão Feminino

O tricolor paulista faz uma campanha muito boa neste início de temporada pelo Brasileirão feminino. Ocupando a 4ª posição, soma 23 pontos depois de vencer sete partidas, empatar em duas oportunidades e perder outras duas. Se vencer o clássico desta segunda, consegue diminuir a diferença com o Corinthians, atual terceiro lugar.

O Palmeiras, por outro lado, vem na segunda posição com 28 pontos, ou seja, é forte concorrente para a primeira posição se vencer nesta segunda. Por isso, o grupo verde deve manter a escalação principal para entrar em campo e assim buscar seja como for a vitória. O Verdão feminino tem nove vitórias, um empate e uma derrota.

Escalação do São Paulo: Michelle; Fernanda, Mimi, Pardal, Dani Silva; Vitória Yaya, Formiga, Naná, Rafa; Micaelly e Shashá

Escalação do Palmeiras: Jully; Bruna Calderan, Thaís, Agustina Barroso, Katrine; Júlia Bianchi, Andressinha, Duda Santos, Chú; Bia Zaneratto e Carol Baiana

Palpite São Paulo x Palmeiras

Por ser líder do Campeonato Brasileiro e não perder por três rodadas, o Palmeiras tem o favoritismo ao seu lado no jogo desta segunda-feira. Porém, se tratando de clássico e os dois elencos precisam dos pontos, tudo pode acontecer.

O tricolor joga em casa e, por isso, tem esta pequena vantagem do seu lado. Porém, as jogadoras do Verdão vem embaladas dos últimos triunfos para chegar até a liderança nesta rodada.