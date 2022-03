São Paulo x Real Brasília feminino: onde assistir hoje (14/03)

São Pauloe Real Brasília se enfrentam nesta segunda-feira, no CFA Cotia, pela segunda rodada do Brasileirão Feminino de 2022. O jogo vai começar às 17h30, horário de Brasília. A seguir, confira os detalhes da partida e onde assistir São Paulo x Real Brasília feminino.

Onde assistir São Paulo x Real Brasília Feminino

O jogo do São Paulo x Real Brasília vai passar no canal SporTV, a partir das 17h30, horário de Brasília.

A plataforma pode ser assinada através do site oficial (www.starplus.com) ou pelo aplicativo no Android e iOS pelos valores de R$32,90 até R$45,90 ao mês.

Como assistir o jogo de hoje:

Data: 14/03/2022

Horário: 17h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Adeli Mara Monteiro

Local: CFA Cotia

TV: SporTV

Stream: Sem transmissão

Escalação de São Paulo x Real Brasília

São Paulo: Carlinha; Giovana, Pardal, Thaís Regina, Dani Silva; Formiga, Vitória, Maressa, Naná; Micaelly, Shashá

Real Brasília: Ana Lúcia; Isabela, Danyelle, Nene, Petra; Maria, Sabrina, Roberta, Bruna; Rafaela, Gabrielly

O elenco feminino do São Paulo ficou no empate com o Flamengo na primeira rodada do Brasileirão deste ano. Por isso, precisa dar a volta por cima e ir atrás da sua primeira vitória na temporada competição se quiser lutar pelo título e consequentemente na classificação. O grupo é favorito no jogo de hoje. Vem em décimo primeiro lugar com apenas um ponto.

Enquanto isso, o Real Brasília vem de vitória em cima do Santos logo na estreia do Brasileirão, aparecendo em quinto lugar com 3 pontos na tabela. Por isso, se vencer o jogo desta segunda-feira, consegue embolar ainda mais a tabela de classificação na parte de cima e também lutar pela liderança como deseja.

Calendário de São Paulo x Real Brasília

Saiba quais são os próximos compromissos de ambas as equipes no Campeonato Brasileiro Feminino em 2022.

São Paulo:

Internacional x São Paulo – Segunda-feira, 21/03 às 20h

São Paulo x Grêmio – Domingo, 27/03 às 15h

Corinthians x São Paulo – Sábado, 02/04 às 14h

Real Brasília:

Real Brasília x RB Bragantino – Domingo, 20/03 às 15h

Flamengo x Real Brasília – Segunda-feira 28/03 às 20h

Real Brasília x Grêmio – Sábado, 02/04 às 15h

