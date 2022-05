Série B do Brasileirão: onde assistir Sampaio Corrêa x Vila Nova e horário

Neste sábado, 14 de maio, Sampaio Corrêa e Vila Nova se enfrentam a partir das 18h30 (Horário de Brasília), no Estádio Castelão de São Luís, no Maranhão, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Confira todas as informações e saiba onde assistir Sampaio Corrêa x Vila Nova hoje.

Onde assistir Sampaio Corrêa x Vila Nova ao vivo?

A partida entre Sampaio Corrêa e Vila Nova hoje será transmitida ao vivo no SporTV e Premiere, a partir das 18h30, pelo horário de Brasília.

O canal do SporTV é quem possui os direitos de transmissão da Série B do Brasileirão. Disponível para todos os estados do Brasil, a emissora faz parte apenas da programação de operadoras por assinatura.

Para acompanhar de maneira online o torcedor pode optar pelo Premiere que, além de transmitir os jogos na televisão paga, também retransmite em seu aplicativo para celular, tablet, computador e até na smart TV.

Usuários do Globo Play que possuem o Premiere em seu pacote também tem direito de acompanhar o jogo de futebol hoje.

Informações do jogo Sampaio Corrêa x Vila Nova hoje:

Data: 14/05/2022

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Castelão de São Luís, no Maranhão

Arbitragem: Zandick Gondim

Onde assistir: SporTV e Premiere

Sampaio Corrêa e Vila Nova na Série B

Na última segunda-feira, o time do Sampaio Corrêa foi derrotado pelo lanterna da competição. Por isso, o elenco vê o jogo deste sábado como uma possível virada de mesa para subir na classificação e se afastar o quanto antes da zona de rebaixamento. Em 17º lugar com 5 pontos, contabiliza uma vitória, dois empates e três derrotas.

Do outro lado, o Vila Nova conseguiu a primeira vitória no último fim de semana, subindo na classificação em uma melhor posição. Porém, o time goiano ainda deve apresentar o seu melhor desempenho neste sábado para continuar somando e, assim, buscar o G4 da competição para ter o acesso em suas mãos.

Prováveis escalações do Sampaio Corrêa x Vila Nova:

Escalação do Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; João Victor Nascimento, Nilson, Pedro Henrique, Mauricio Silva; André, Araújo, Ygor Catatau; Vila, Pimentinha e Eronildo. Técnico: Leonardo Condé

Escalação do Vila Nova: Georgemy; Alex da Silva, Donato, Renato, Collaço; Arthur, Ralf, Dyego, Matheuzinho; Andrade e D.A. Técnico: Higo Magalhães

Retrospecto de Sampaio Corrêa x Vila Nova:

Sampaio Corrêa 3 x 0 Vila Nova (Série B do Brasileirão)

Vila Nova 0 x 2 Sampaio Corrêa (Série B do Brasileirão)

Sampaio Corrêa 0 x 0 Vila Nova (Série B do Brasileirão)

Confira no vídeo como foi o último jogo entre os times.