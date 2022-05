Série B hoje: onde assistir Sport x Tombense ao vivo e horário

Nesta sexta-feira, Sport e Tombense se enfrentam pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio Ilha do Retiro, em Recife, pela temporada 2022. Para acompanhar de perto a partida, saiba onde assistir Sport x Tombense ao vivo.

Onde assistir Sport x Tombense ao vivo?

O jogo do Sport e Tombense hoje vai passar ao vivo no SporTV e Premiere, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

A emissora transmite ao vivo para todo o Brasil o jogo da Série B do Brasileirão nesta sexta. Para acompanhar, basta sintonizar no horário o canal através das operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro e Oi.

Se você prefere acompanhar por outra maneira, o Premiere também exibe o jogo em sua plataforma, disponível em tablets, computador, celular ou até na smart TV. Assinante do Globo Play também pode encontrar nos aplicativos para acompanhar.

Informações do jogo do Sport x Tombense hoje:

Data: 06/05/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco

Arbitragem: Edina Alves Batista (FIFA)

Onde assistir: SporTV e Premiere

Sport e Tombense na Série B do Brasileirão 2022

Mesmo depois de tropeçar na última rodada diante do CSA, o time do Sport entra em campo nesta sexta-feira disposto a dar a volta por cima e buscar o seu lugar no G4 da Série B do Brasileirão. Em 6º lugar com 8 pontos, o elenco contabiliza duas vitórias, dois empates e uma derrota, pulando para a vice-liderança na marcação dos 11, atrás somente do líder Bahia.

Do outro lado, o Tombense não faz uma boa estreia na segunda divisão. Em 18º lugar com 5 pontos, o grupo ainda não venceu nesta edição e, por isso, ascende o sinal vermelho para o seu desempenho nos gramados. Com cinco empates, o elenco mineiro promete entrar com força total para levar os três pontos para casa.

Escalações de Sport x Tombense hoje:

Provável escalação de Sport: Mailson; Hernández, Sabino, Rafael Thyere, Ewerton; Fabinho, Ronaldo, Pedro Henrique; Bill, Juba e Kayke. Técnico: Gilmar Dal Pozzo

Provável escalação de Tombense: Felipe Garcia; David, Anderson Jordan, Roger Carvalho, Manoel; Joseph, Zé Ricardo, Paulo de Souza, Igor; Jean Lucas e Vinicius. Técnico: Hemerson Maia

Confira como foi um dos últimos jogos do Sport na Série B.