Série B: onde assistir Brusque x Chapecoense ao vivo e horário

Os anfitriões tem a chance de entrar no G4 com os três pontos ganhos nesta quinta, enquanto os visitantes assumem a vice-liderança provisoriamente

Abrindo a sexta rodada da Série B no Campeonato Brasileiro, Brusque e Chapecoense se enfrentam nesta quinta-feira, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio Augusto Baier, em Brusque, Santa Catarina. Confira todos os detalhes e saiba onde assistir Brusque x Chapecoense ao vivo.

Onde assistir Brusque x Chapecoense ao vivo?

O jogo entre Brusque e Chapecoense hoje ao vivo vai ser transmitido no SporTV e Premiere, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

O canal do SporTV é o grande responsável por exibir os jogos da Série B do Brasileirão nesta temporada. Para acompanhar, basta sintonizar o canal em sua operadora de TV por assinatura e curtir todos os lances.

Outra opção é o Premiere, pay-per-view da Rede Globo, que também disponibiliza a transmissão do jogo de hoje na competição. O torcedor pode assistir nos canais da TV paga ou pelo aplicativo no celular, tablet, computador ou smar TV se preferir.

Assinante GloboPlay que possui o Premiere também pode acompanhar.

Data: 05/05/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Augusto Baier, em Brusque, Santa Catarina

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique

Onde assistir: SporTV e Premiere

Brusque e Chapecoense na Série B do Brasileirão

O time do Brusque volta aos gramados para disputar a Série B depois de perder para a Ponte Preta. Ocupando a 10ª posição com 6 pontos, o grupo catarinense tem a oportunidade de entrar para o G4 com a vitória nesta quinta-feira, desbancando a própria adversária do confronto. Até aqui, o Brusque venceu duas partidas e perdeu três.

Do outro lado, a Chapecoense também tropeçou na última rodada diante do Cruzeiro em casa, mas agora terá a oportunidade de alçar voos maiores. Com os três pontos nesta quinta, o time de Chapecó pode assumir provisoriamente a vice-liderança. Neste momento, aparece em 4º lugar com 8 pontos, colecionando duas vitórias, dois empates e uma derrota.

Escalações de Brusque x Chapecoense hoje:

Provável escalação de Brusque: Eudes Ruan; Airton, Strieder, Bruno Aguiar, Pará; Potiguar, Antônio, Wagner Pereira; Diego Jardel, Fernandinho e Alex Sandro. Técnico: Wagner Santos de Souza

Provável escalação da Chapecoense: Vagner; Ronei, Léo, Victor Ramos, Fernando Augusto; Matheus Bianqui, Betinho, Quiñonez, Lima, Maranhão; Perotti. Técnico: Gilson Kleina

Últimos jogos entre Brusque x Chapecoense:

Chapecoense 1 x 3 Brusque (Campeonato Catarinense)

Chapecoense 0 x 0 Brusque Campeonato Catarinense)

Brusque 0 x 1 Chapecoense Campeonato Catarinense)

Confira como foi um dos últimos jogos dos times.