Série B: onde assistir CRB x Londrina ao vivo na TV e horário hoje (18/05)

Nesta quarta-feira, 18 de maio, as equipes de CRB e Londrina se enfrentam a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Rei Pele, em Maceió, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir CRB x Londrina ao vivo.

Onde assistir CRB x Londrina ao vivo hoje?

O jogo entre CRB e Londrina hoje vai passar ao vivo no SporTV e Premiere, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

Com exclusividade nas transmissões da Série B do Brasileirão, o jogo desta quarta-feira será exibido ao vivo pelo canal do SporTV, disponível para todos os estados do país através das operadoras de TV por assinatura.

Outra opção é o pay-per-view Premiere, disponível também no formato de canais em operadoras pagas de televisão ou, então, em sua própria plataforma. O aplicativo está disponível para celular, tablets, computador e também na smart TV.

Assinante Globo Play também pode acompanhar ao vivo pelo aplicativo.

Informações do jogo CRB x Londrina hoje:

Data: 18/05/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Rei Pele, em Maceió, Alagoas

Arbitragem: Diego da Costa Cidral

Onde assistir: SporTV e Premiere

CRB e Londrina na Série B do Brasileirão

Com apenas uma vitória na Série B, o CRB entra em campo nesta quarta-feira buscando melhor o seu desempenho neste início de temporada para escapar da lanterna da classificação. Com apenas 4 pontos, o time alagoano tem como principal objetivo escapar da zona de rebaixamento.

Do outro lado, o Londrina vem na 13ª posição com 8 pontos, ou seja, contabiliza duas vitórias, dois empates e três derrotas. Depois de uma série de tropeços fora e dentro de casa, o elenco paranaense conseguiu reverter o quadro em seu favor, mas ainda tem muito caminho a percorrer se quiser atingir o G4.

Escalação do CRB: Diogo Silva; Guilherme Romão, Gilvan, Gum, Raul Prata; Maicon, Claudinei, Yago; Richard, Fabinho e Gabriel da Conceição. Técnico: sem técnico

Escalação do Londrina: Matheus Nogueira; Samuel Santos, Saimon, Felipe, Gustavo Vilar dos Santos; Caprini, João Paulo, Marcinho, Gegé; Coutinho e Mossoró. Técnico: Adílson Batista

Último jogo de CRB x Londrina

Os times do CRB e Londrina se enfrentaram pela última vez em 10 de novembro de 2021, na temporada passada, em partida válida pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Por 1 x 0, a equipe do CRB levou a melhor com gol de Emerson Negueba.

Confira no vídeo como foi um dos últimos encontros entre os times.