Série B: onde assistir Criciúma x CRB ao vivo, horário e escalação (14/05)

Ocupando a parte de baixo da tabela, Criciúma e CRB se enfrentam neste sábado, 14 de maio, a partir das 11h (Horário de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, na cidade de Criciúma, em partida válida pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Confira onde assistir Criciúma x CRB ao vivo hoje.

Onde assistir Criciúma x CRB ao vivo?

O jogo entre Criciúma x CRB hoje ao vivo será transmitido no Premiere 2, a partir das 11h, pelo horário de Brasília.

O canal do pay-per-view está disponível para todos os estados do Brasil através de operadoras pagas. O torcedor deve ter o canal em seu pacote para assistir ao vivo a disputa da Série B.

Porém, você também pode assinar o pacote avulso através do site (www.premiere.globo.com) por diferentes valores e assim assistir online pelo celular, tablets, smart TV ou computador.

Informações do jogo Criciúma x CRB hoje:

Data: 14/05/2022

Horário: 11h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Heriberto Hülse, na cidade de Criciúma

Arbitragem: Jean Pierre Gonçalves

Onde assistir: Premiere

Criciúma e CRB na Série B do Brasileirão

O time do Criciúma não faz a temporada ideal na Série B do Campeonato Brasileiro. O time catarinense não vence uma partida por cinco rodadas na competição, preocupando torcedores e a própria diretoria do clube. Em 14º lugar com 6 pontos, o time coleciona um triunfo, três empates e duas derrotas.

Do outro lado, o CRB venceu na última segunda-feira e, agora, busca mais um triunfo na competição para conseguir deixar a lanterna da Série B e, assim, brigar na parte de cima em busca do tão sonhado acesso para a Série A do Brasileirão. O time coleciona uma vitória, um empate e quatro derrotas.

Prováveis escalações de Criciúma x CRB:

Escalação do Criciúma: Gustavo; Hermes, Rayan, Rodrigo Fagundes, Cristovam; Marcos Serrato, Renan Areias, Arilson Carlos; Bilú, Tiago Marques e Marquinhos Gabriel. Técnico:

Escalação do CRB: Diogo Silva; Raul Prata, Gum, Gilvan, Guilherme Romão; Yago, Claudinei, Maicon; Fabinho, Ramon e Richard. Técnico: Marcelo Cabo

Retrospecto de Criciúma x CRB:

Criciúma 0 x 1 CRB (Série B 2019)

CRB 2 x 0 Criciúma (Série B 2019)

Criciúma 3 x 3 CRB (Série B 2018)

Acompanhe as notícias de esportes no portal DCI.