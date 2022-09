Série B: onde assistir Guarani x Novorizontino ao vivo e horário (20/09)

Para se afastar do rebaixamento, o Guarani enfrenta o Novorizontino nesta terça-feira, 20 de setembro, equipe que briga no meio da tabela, 31ª rodada da Série B do Brasileirão no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, às 21h30. Confira onde assistir Guarani x Novorizontino ao vivo e todas as informações da partida.

Onde assistir Guarani x Novorizontino ao vivo hoje

O jogo do Guarani e Novorizontino hoje vai passar no SporTV e Premiere, na TV fechada, às 21h30 (Horário de Brasília). Além disso, o torcedor também pode acompanhar no GloboPlay, serviço de streaming.

Responsável pelos direitos de transmissão da Série B do Brasileirão na temporada, o canal do SporTV ao lado do Premiere exibe todas as emoções da partida nesta terça ao vivo, disponível em todo o território nacional entre operadoras de TV por assinatura. O Premiere, entretanto, só pode ser adquirido por valor extra na mensalidade, com variedades de pacotes entre R$ 59,90, até R$ 89,90.

Para o torcedor que não possui a TV fechada em casa, a opção é assistira através do GloboPlay, a plataforma de streaming da Rede Globo. O aplicativo pode ser acessado tanto pelo celular como no tablet, computador, smart TV ou no próprio celular.

No site www.globoplay.globo.com você encontra todos os pacotes em diferentes programações, entre os valores de R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês.

GUARANI X NOVORIZONTINO:

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Brinco de Ouro, em Campinas

Onde assistir Guarani x Novorizontino ao vivo: SporTV, Premiere e GloboPlay

Árbitro: Diego Pombo Lopez

Assistentes: Edevan de Oliveira Pereira e Daniella Coutinho Pinto

Árbitro de vídeo: Adriano Milczvski

Guarani x Novorizontino: como vem as equipes hoje?

O Guarani conseguiu deixar a zona de rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, com 32 pontos em 16º lugar, é o primeiro elenco fora da degola e, por isso, terá que conquistar os três pontos nesta terça-feira para se manter longe da parte de baixo. São sete vitórias, onze empates e doze derrotas até aqui na temporada.

Na última rodada, venceu o Operário por 1 x 0, fora de casa.

Do outro lado, o Novorizontino disputa pela primeira vez a Série B do Brasileirão. Por esse motivo, vê o objetivo de se manter na parte de cima da classificação para, pelo menos, se garantir mais um ano. Em 13º lugar com 36 pontos, o elenco do interior paulista soma nove vitórias, nove empates e doze derrotas, com 31 gols marcados e 35 sofridos.

Na última rodada, o Novorizontino surpreendeu e venceu o Grêmio por 2 x 0, em casa.

Quais são os jogos da Série B hoje?

A bola vai rolar em dois jogos nesta terça-feira, 20 de setembro, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, válida pelo segundo turno da temporada.

O Grêmio recebe o Sport, em clássico do futebol brasileiro. Já o Guarani encontra o Novorizontino em duelo de paulistas, no interior do estado. Outros destaques da rodada são os jogos entre Cruzeiro e Vasco, e o embate entre Londrina e Ponte Preta na sexta-feira.

Confira todos os jogos da semana e os horários de cada um.

Grêmio x Sport – 19h

Guarani x Novorizontino – 21h30

Quarta-feira

Cruzeiro x Vasco – 21h

Quinta-feira

Vila Nova x CRB – 21h30

Sexta-feira

Náutico x Sampaio Corrêa – 19h

Londrina x Ponte Preta – 21h30

Sábado

Ituano x Brusque – 11h

Bahia x Operário PR – 18h15

Domingo

Criciúma x Chapecoense – 18h15

Segunda-feira

CSA x Tombense – 20h

