Série B: onde assistir Novorizontino x CRB ao vivo e horário

Em partida atrasada da primeira rodada na Série B do Brasileirão, Novorizontino e CRB se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 19h (Horário de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir Novorizontino x CRB ao vivo.

Onde assistir Novorizontino x CRB ao vivo?

O jogo entre Novorizontino e CRB hoje vai ser transmitido no SporTV e Premiere, a partir das 19h, pelo horário de Brasília.

O canal do SporTV exibe a partida da Série B para todos os estados do Brasil ao vivo, com exibição somente através das operadoras de TV por assinatura. Isso significa que apenas assinantes é que podem ter acesso aos canais da emissora.

Outra opção é o Premiere, disponível em formato de canais na TV paga e também em aplicativos pelo celular, computador, smarTV e também tablets. A plataforma pode ser assinada pelo site por diferentes valores.

Data: 04/05/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte

Arbitragem: Paulo Henrique Schleich

Onde assistir: SporTV e Premiere

Novorizontino e CRB na Série B do Brasileirão

Disputando a Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez, o Novorizontino vem deixando a desejar em campo. Em 19º lugar com 3 pontos, o elenco paulista ainda não venceu na competição, contabilizando somente três empates e uma derrota. Desta vez, contando com o apoio da torcida do interior, o grupo entra em campo com força total dos principais jogadores para extrair os três pontos.

Do outro lado, o CRB passa pela mesma situação do seu rival no jogo de hoje. Na lanterna da Série B, tem apenas 1 ponto conquistado, ou seja, também não venceu nesta edição. Porém, mesmo se vencer o jogo desta quarta-feira, o elenco não escapa da degola. Somar pontos em cada nova rodada torna-se crucial daqui para frente.

Provável escalação de Novorizontino x CRB:

Escalação de Novorizontino: Giovanni; Romário, Joílson, Ligger, Felipe Rodrigues; Bochecha, Jhony, Lucas Tocantins, Diego Torres; Lepu e Quirino. Técnico: Allan Rodrigo

Escalação de CRB: Diogo Silva; Guilherme Romão, Mendonça, Gum, Raul Prata; Yago, Martan, Reginaldo, Richard; Apis e Ramon. Técnico: Marcelo Cabo

Confira como foi um dos últimos jogos do Novorizontino.