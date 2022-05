Série B: onde assistir Ponte Preta x Novorizontino ao vivo e horário (13/05)

Hoje tem confronto entre Ponte Preta e Novorizontino abre a sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo dessa sexta-feira, 13 de maio, vai rolar a partir das 19h (Horário de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Ponte Preta x Novorizontino ao vivo.

Onde assistir Ponte Preta x Novorizontino ao vivo?

O jogo entre Ponte Preta e Novorizontino hoje será transmitido ao vivo no SporTV e Premiere, a partir das 19h, pelo horário de Brasília.

Com exclusividade, o canal SporTV exibe para todos os assinantes do Brasil o jogo do Brasileirão Série B nesta sexta-feira. Basta sintonizar a emissora em seu televisor e curtir ao vivo.

Outra opção é o Premiere, pay-per-view também no formato de canal da TV paga. Se preferir, pode acompanhar de maneira online pelo celular, computador, tablets ou até na smart TV pelo Globo Play.

Informações do jogo Ponte Preta x Novorizontino hoje:

Data: 13/05/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas

Arbitragem: Paulo Henrique de Melo

Onde assistir: SporTV e Premiere

Escalações de Ponte Preta x Novorizontino:

Provável escalação da Ponte Preta: Caíque França; Jean Carlos, Fábio Sanches, Thiago Oliveira, Norberto; Ramon, Leonardo Naldi, Felipe Amaral; Echaporã, Danilo Gomes e Lucca. Técnico: Hélio dos Anjos

Provável escalação do Novorizontino: Giovanni; Felipe Albuquerque, Ligger, Rodolfo, Romário; Jhony, Bochecha, Douglas Baggio, Diego Torres, Hélio; Quirino. Técnico: Allan Rodrigo Aal

Ponte Preta e Novorizontino na Série B

Mesmo depois de tropeçar na rodada passada diante do Guarani e ficar no empate, a Ponte entra em campo nesta sexta-feira disposta a garantir os três pontos e continuar no bom caminho pela Série B. O elenco de Campinas joga em casa e espera contar com a torcida enquanto ocupa a 10ª posição com 8 pontos.

Do outro lado, o Novorizontino vem de três rodadas sem perder na competição, acumulando 9 pontos em 7º lugar da tabela. Se vencer o jogo desta sexta, sobe para a terceira posição, contando com tropeços dos adversários para se permanecer na classificação. O time acumula duas vitórias, três empates e uma derrota.

Último jogo de Ponte Preta x Novorizontino

O último jogo entre as equipes aconteceu em 02 de fevereiro de 2022, na temporada atual, pela primeira fase no Campeonato Paulista.

Pelo placar de 2 a 0, a equipe da Ponte Preta levou a melhor com dois gols de Lucca, jogando também no Moises Lucarelli.

Confira no vídeo como foi o último encontro dos times.