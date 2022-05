Série B: onde assistir Tombense x Guarani ao vivo e horário na TV (14/05)

Ambas as equipes precisam dos três pontos neste sábado para escapar da zona de rebaixamento

Para escapar da zona de rebaixamento, Tombense e Guarani disputam neste sábado, 14 de maio, a partir das 16h (Horário de Brasília), pela sétima rodada da Série B no Campeonato Brasileiro. O palco do confronto vai ser o Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, tendo transmissão ao vivo. Saiba a seguir onde assistir Tombense x Guarani ao vivo.

Onde assistir Tombense x Guarani ao vivo?

O jogo entre Tombense e Guarani hoje vai ter transmissão do SporTV e Premiere, a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

Neste sábado, o torcedor pode acompanhar o confronto da Série B do Brasileirão através do canal SporTV, disponível em operadoras por assinatura em todo o Brasil.

Outra opção é assistir online através do aplicativo para celular (Android ou iOS), tablets, computador no site oficial e também smart TV.

Assinante GloboPlay também pode assistir.

Informações do jogo Tombense x Guarani hoje:

Data: 14/05/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, Minas Gerais

Arbitragem: Luiz Augusto Silveira

Onde assistir: SporTV e Premiere

Tombense e Guarani no Brasileirão Série B

Na 19ª posição na Série B com 5 pontos, o time do Tombense não faz um bom início de temporada. Os mineiros ainda não venceram na competição, enquanto contam cinco empates e uma derrota. Jogando em casa neste sábado, espera contar com o apoio dos torcedores para garantir o seu primeiro triunfo e afastar o fantasma da degola.

Já o Guarani vem na 16ª posição com 6 pontos, ou seja, tem somente um ponto a mais do que o primeiro da zona de rebaixamento. Se perder o confronto neste sábado e o Sampaio Corrêa vencer o seu jogo, aí estará dentro da degola, com dificuldade para escapar na temporada. Ao todo, o clube paulista tem uma vitória, três empates e duas derrotas.

Escalações de Tombense x Guarani:

Provável escalação de Tombense: Felipe Garcia; Manoel, Roger Carvalho, Ednel, David; Cazonatti, Joseph, Gabriel Henrique, Igor, Jean Lucas; Vinicius. Técnico: Hemerson Maria

Provável escalação de Guarani: Mauricio Kozlinski; Diogo Mateus, João Victor, Ronaldo Alves, Matheus Pereira; Giovanni Augusto, Leandro Vilela, Eduardo Luiz Person; Careca, Júlio Cesar e Bruno José. Técnico: Daniel Paulista

Retrospecto de Tombense x Guarani:

Guarani 2 x 0 Tombense (Série C em 2016)

Tombense 1 x 1 Guarani (Série C em 2016)

Guarani 1 x 0 Tombense (Série C em 2015)

Confira no vídeo a seguir como foi um dos últimos jogos entre os times.

