Série B: onde assistir Vila Nova x Náutico ao vivo e horário hoje (06/05)

Disputando a sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Vila Nova e Náutico entram em campo nesta sexta-feira, a partir das 19h (Horário de Brasília), no Estádio OBA, em Goiânia. Para não perder nenhum lance do confronto, saiba onde assistir Vila Nova x Náutico ao vivo.

Onde assistir Vila Nova x Náutico ao vivo?

O jogo entre Vila Nova e Náutico hoje será transmitido ao vivo no SporTV e Premiere, a partir das 19h, pelo horário de Brasília.

Com exclusividade, o canal do SporTV exibe para todos os estados do Brasil o jogo da Série B do Brasileirão nesta sexta-feira, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura.

Outra opção é acompanhar através do Premiere, pay-per-view da Rede Globo, disponível em formato de canais também na TV paga ou no aplicativo para tablet, celular, computador ou até mesmo na smart TV.

Assinante GloboPlay também tem a oportunidade de assistir os jogos do Premiere.

Informações do jogo do Vila Nova x Náutico hoje:

Data: 06/05/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio OBA, em Goiânia

Arbitragem: Paulo Roberto Alves Junior

Onde assistir: SporTV e Premiere

Vila Nova e Náutico na Série B do Brasileirão em 2022

Ainda sem vencer nesta edição da Série B, o time do Vila Nova entra em campo nesta sexta-feira buscando o seu primeiro triunfo para deixar a zona de rebaixamento. Neste momento, o grupo aparece na 19ª posição com 4 pontos, contabilizando quatro empates e uma derrota. Se vencer, consegue deixar a degola.

Do outro lado, o Náutico tem a possibilidade de entrar para o G4 da competição se vencer o desafio da rodada. Em 7º lugar com 7 pontos, o elenco pernambucano contabiliza duas vitórias, um empate e duas derrotas, onde se levar os três pontos para casa conseguirá pular para a 4ª posição.

Prováveis escalação de Vila Nova x Náutico:

Escalação de Vila Nova: Georgemy; Moacir, Renato, Donato, Alex da Silva; Ralf, Arthur, Matheuzinho, Wagner; Victor Andrade e Dyego. Técnico: Higo Magalhães

Escalação de Náutico: Lucas Perri; Thassio, Carlos Eduardo, Bruno, Junior Tavares; Rhaldney, Eduardo, Niltinho, Jean Carlos, Luis Phelipe; Léo Passos. Técnico: Roberto Fernandes

Últimos jogos de Vila Nova x Náutico

Vila Nova 1 x 0 Náutico (Série B do Brasileirão)

Náutico 2 x 0 Vila Nova (Série B do Brasileirão)

Náutico 1 x 2 Vila Nova (Série B do Brasileirão)

Confira como foi o último jogo entre os times.