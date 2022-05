Série C do Brasileirão: onde assistir Mirassol x Altos ao vivo hoje

Série C do Brasileirão: onde assistir Mirassol x Altos ao vivo hoje

Disposto a se manter na liderança da Série C do Brasileirão, o Mirassol recebe o Altos neste domingo, 22 de maio, a partir das 11h (horário de Brasília), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, na cidade de Mirassol, pela sétima rodada da competição. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Mirassol x Altos hoje.

Onde assistir Mirassol x Altos ao vivo?

O jogo do Mirassol e Altos hoje será transmitido ao vivo no NSports, a partir das 11h, pelo horário de Brasília, pela Série C do Brasileirão.

Responsável pelos direitos de transmissão do torneio brasileiro, o serviço de streaming NSports é quem transmite neste domingo todas as emoções do confronto.

A plataforma está disponível para celular, computador e até mesmo para aplicativos no tablet. Para conhecer todos os valores e pacotes, o site oficial (brasileiraoseriec.nsports.com.br) oferece as informações.

Informações do jogo Mirassol x Altos hoje:

Data: 22/05/2022

Horário: 11h (horário de Brasília

Local: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, na cidade de Mirassol

Arbitragem: Vinicius Gomes do Amaral

Onde assistir: N Sports

Mirassol e Altos na Série C do Brasileirão

Líder da Série C com 13 pontos, um de vantagem diante do segundo colocado, o Mirassol quer se manter na ponta da tabela por mais tempo, até conquistar a classificação para a próxima fase. Na última rodada, entretanto, o elenco paulista tropeçou diante do Remo, contabilizando quatro vitórias, um empate e uma derrota.

Do outro lado, o Altos segue na lanterna com apenas 3 pontos conquistados. O elenco piauiense contabiliza somente uma vitória, com cinco outras derrotas na temporada. Por esse motivo, o grupo promete força total em campo neste domingo para levar para casa os três pontos.

Escalação do Mirassol: Jeferson; Duarte, Heitor, Sam, Daniel; Pará, Osman, Cristian, Gleyson; Camilo e Negueba. Técnico: Ricardo Catalá

Escalação do Altos: Rafael; Polegar, Ramon, Lucas Sousa, Dieyson; Valderrama, Tibiri, Diego Viana, Dieguinho; Manoel e Lucas Campos. Técnico: Aroldo Moreira

Último jogo de Mirassol x Altos

As equipes de Mirassol e Altos se enfrentaram pela última vez em 24 de janeiro de 2021, pela semifinal da Série D do Brasileirão na temporada anterior.

Por 1 x 0, a equipe do Mirassol venceu com gol de Fabrício Daniel, avançando até a próxima fase.

Confira como foi o último jogo entre os times.