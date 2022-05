Série C: onde assistir Aparecidense x Floresta, horário e escalação (22/05)

Equipes se enfrentam neste domingo, 22 de maio, pela sétima rodada da Série C do Brasileirão

Neste domingo, 22 de maio de 2022, as equipes de Aparecidense e Floresta disputam os três pontos pela sétima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, no Estádio Annibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, a partir das 18h (horário de Brasília. Para não perder nada, saiba onde assistir Aparecidense x Floresta hoje.

Onde assistir Aparecidense x Floresta hoje?

A partida entre Aparecidense e Floresta hoje será transmitida ao vivo no NSports, a partir das 18h, pelo horário de Brasília.

Responsável pelos direitos de imagens da Série C, o serviço de streaming NSports está presente como o principal meio de transmitir os jogos da competição neste domingo. Entretanto, somente assinantes podem acompanhar a partida ao vivo.

A plataforma está disponível através do site (brasileiraoseriec.nsports.com.br) por diferentes valores, com disponibilidade através do aplicativo para tablet, computador e também no celular.

Informações do jogo Aparecidense x Floresta hoje:

Data: 22/05/2022

Horário: 18h (horário de Brasília)

Local: Estádio Annibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia

Arbitragem: Andrey da Silva

Onde assistir: NSports

Aparecidense e Floresta, na Série C do Brasileirão

O elenco do Aparecidense não faz um bom início de temporada até aqui na Série C. Isso porque, em 16º lugar com 5 pontos, a equipe não vence uma partida por cinco rodadas, tendo apenas uma vitória, dois empates e três derrotas. Jogando em casa, com o apoio da torcida, promete fazer bonito.

Do outro lado, o Floresta tropeçou nas últimas duas rodadas da Série C, mas se mantém em 8º lugar com 10 pontos, contabilizando o total de três vitórias, um empate e dois jogos perdidos. Portanto com o triunfo neste domingo, o elenco chega facilmente até a parte de cima.

Escalação do Aparecidense: Pedro Henrique; Luan Sales, Vanderley, Wesley Matos, Lucas Gazal; Breno, Daniel de Pauli, Bruno Henrique; Alex Henrique, Robert e Joãozinho. Técnico: Eduardo Souza

Escalação do Floresta: Gleibson; Lito, Uesles, Max, Iago Barbosa; Pedro Rosa, Siloe, Lincoln, Matheuzinho; Brandão e Paulo Vyctor. Técnico: Raimundo Wagner

Últimos jogos de Aparecidense e Floresta

APARECIDENSE:

Campinense 1 x 1 Aparecidense (30/04 – Série C)

Aparecidense 0 x 0 Vitória (09/05 – Série C)

Figueirense 2 x 1 Aparecidense (15/05 – Série C)

FLORESTA:

Floresta 2 x 0 Maranguape (11/05 – Série B do Cearense)

Floresta 0 x 1 Manaus (14/05 – Série C)

Horizonte FC 2 x 0 Floresta (17/05 – Série B do Cearense)

Acompanhe as notícias da Série C no DCI.