Série C: onde assistir Atlético CE x ABC ao vivo e horário (21/05)

Neste sábado, 21 de maio, o Atlético Cearense recebe o ABC a partir das 17h (horário de Brasília), pela sétima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, no Estádio Municipal João Ronaldo, em Pacajus, no Ceará. Confira a seguir onde assistir Atlético CE x ABC hoje.

Onde assistir Atlético CE x ABC ao vivo?

O jogo do Atlético CE x ABC hoje será transmitido ao vivo no canal BAND, DAZN e NSports, a partir das 17h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão para os estados do Norte e Nordeste de graça, o canal da BAND exibe todas as emoções da Série C do Brasileirão neste sábado. Basta sintonizar a emissora e curtir todos os momentos.

Outra opção é acompanhar através do serviço de streaming DAZN, disponível pelo site (www.dazn.com) pelo valor de R$19,90 ou então no Tik Tok, de graça através do aplicativo na Série C.

Informações do jogo Atlético CE x ABC hoje:

Data: 21/05/2022

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal João Ronaldo, em Pacajus, no Ceará

Arbitragem: Ilbert Estevam da Silva

Onde assistir: BAND, Dazn e Tik Tok

Atlético CE e ABC na Série C do Brasileirão

Com apenas uma vitória nesta edição da Série C, o Atlético Cearense entra em campo neste sábado buscando o segundo triunfo principalmente para escapar da zona de rebaixamento. Ocupando a 19ª posição com 4 pontos, o grupo cearense contabiliza até aqui uma vitória, um empate e quatro derrotas.

Do outro lado, o ABC vem na 7ª posição com 10 pontos, lutando para chegar até a ponta da tabela e desbancar os adversários em busca da classificação até a próxima fase. O time tropeçou na última rodada, mas espera dar a volta por cima mesmo fora de casa no confronto de hoje.

Escalação do Atlético CE: Carlão; Caio Acaraú, Ryan, Lucas Bessa, Zé Carlos; Marcelinho, Guto, Iury, Leylon; Vanderlan e Ceará. Técnico: Roberto Carlos

Escalação do ABC: Pedro Paulo; Marcos Vinicius, Ícaro, Eduardo, Patrick; Felipinho, Guilherme Nunes, Thallyson, Geovani, Jefinho; Kelvin. Técnico: Fernando Marchiori

Último jogo de Atlético CE x ABC:

A última vez que as equipes de ABC e Atlético Cearense se enfrentaram aconteceu em 15 de agosto de 2021, na temporada passada, pela primeira fase da Série D do Brasileirão.

Por 1 x 0, o elenco do Atlético levou a melhor com gol de Hércules.

Confira como foi um dos últimos jogos entre os times.