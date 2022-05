Série C: onde assistir Brasil de Pelotas x Remo ao vivo e horário (07/05)

Em lados opostos na classificação da Série C do Campeonato Brasileiro, Brasil de Pelotas e Remo se enfrentam neste sábado, a partir das 19h (Horário de Brasília), no Estádio Bento Freitas, no Rio Grande do Sul, pela quinta rodada neste início de temporada. Saiba todas as informações e confira onde assistir Brasil de Pelotas x Remo ao vivo.

Onde assistir Brasil de Pelotas x Remo hoje?

O jogo do Brasil de Pelotas e Remo hoje será transmitido ao vivo no streaming DAZN, a partir das 19h, pelo horário de Brasília.

O serviço de streaming DAZN é quem vai passar ao vivo, para todos os estados do Brasil, o jogo da Série C do Campeonato Brasileiro neste sábado.

A plataforma está disponível tanto para o celular, Android e iOS, como também para computador, tablets e até na smart TV. Acesse o portal (www.dazn.com) e, pelo valor de R$19,90, você tem acesso à toda a programação.

Informações de Brasil de Pelotas x Remo hoje:

Data: 07/05/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Bento Freitas, em Pelotas, no Rio Grande do Sul

Arbitragem: Dyorgines José Padovani (ES)

Onde assistir: DAZN

Brasil de Pelotas e Remo na Série C do Brasileirão

Ainda sem vencer na Série C do Brasileirão, o Brasil de Pelotas entra em campo neste sábado com todo o gás necessário para garantir a sua primeira vitória nesta temporada. Além disso, ocupando a 18ª posição com 3 pontos, o grupo gaúcho está na zona de rebaixamento e, por isso, a conquista do triunfo torna-se ainda mais necessária.

Enquanto isso, o Remo vem na 7ª posição com 7 pontos, dentro da zona de classificação para o acesso até a próxima fase da competição. Com duas vitórias, um empate e uma derrota, o elenco vai buscar os três pontos de qualquer maneira, mesmo fora de casa, para lutar pela liderança, além de torcer por tropeços dos rivais.

Prováveis escalações de Brasil de Pelotas x Remo:

Escalação de Brasil de Pelotas: Vitor Luiz; Marcelinho, Gilberto Alemão, Helerson, Gabriel Araújo, Karl; Luiz Meneses, Marllon; França, Paulo e Vini Peixoto. Técnico: Jérson Testoni

Escalação de Remo: Vinícius; Kevem, Daniel Felipe, Marlon, Leonan; Anderson Uchôa, Marciel, Erick Flores, Bruno Alves; Rodrigo Pimpão e Brenner. Técnico: Bonamigo

Retrospecto de Brasil de Pelotas e Remo

BRASIL DE PELOTAS:

Campinense 2 x 0 Brasil de Pelotas (Série C do Brasileirão)

Brasil de Pelotas 1 x 1 Botafogo SP (Série C do Brasileirão)

São José 1 x 1 Brasil de Pelotas (Série C do Brasileirão)

REMO: