Série C: onde assistir Confiança x Ferroviário ao vivo e horário (17/05)

Anfitriões buscam escapar da lanterna na Série C do Brasileirão, enquanto visitantes podem alcançar a vice-liderança se vencerem

Pela sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, as equipes de Confiança e Ferroviário se enfrentam nesta terça-feira, 17 de maio, a partir das 20h (horário de Brasília), no Estádio Batistão, em Aracaju. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Confiança x Ferroviário ao vivo.

Onde assistir Confiança x Ferroviário hoje?

O jogo do Confiança e Ferroviário hoje vai ser transmitido ao vivo no NSports, a partir das 20h, pelo horário de Brasília.

Responsável pelos direitos de transmissão, o serviço de streaming NSports é quem exibe todas as emoções do jogo da Série C do Brasileirão nesta terça-feira.

A plataforma está disponível para assinatura pelo site (brasileiraoseriec.nsports.com.br) por diferentes pacotes e valores. O torcedor pode acompanhar através do site, celular, tablets ou na smart TV.

Informações do jogo Confiança x Ferroviário hoje:

Data: 17/05/2022

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Estádio Batistão, em Aracaju

Arbitragem: Rodrigo José Pereira de Lima

Onde assistir: NSports

Escalação de Confiança x Ferroviário

Provável escalação do Confiança: Paulo; Raí, Nirley, Raphael, Carlos; Bruno Camilo, Baggio, Matheuzinho, Adalto; Ítalo e Renan Gorne. Técnico: Felipe Maestro

Provável escalação do Ferroviário: Jonathan; Yuri, Vitão, Fredson, Emerson; Wagninho, Emerson Souza, Alemão; Maicon Assis, Dudu e Edson Cariús. Ténico: Roberto Fonseca

Confiança e Ferroviário na Série C do Brasileirão

O time do Confiança ainda busca a primeira vitória na temporada da Série C do Brasileirão. Ocupando a lanterna com 2 pontos, o elenco de Sergipe tem dois empates e três derrotas na competição. Se vencer nesta terça-feira, consegue melhorar o seu desempenho, podendo até deixar a zona de rebaixamento.

Do outro lado, o Ferroviário vem na 8ª posição com 9 pontos, tendo a oportunidade de se garantir na vice-liderança da tabela se ganhar os três pontos no confronto de hoje. Com três vitórias e duas derrotas, o elenco cearense protagoniza bons resultados até aqui.

Último jogo de Confiança x Ferroviário

A última vez que as equipes de Confiança e Ferroviário se enfrentaram aconteceu em 24 de agosto de 2019, pela primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro naquela temporada.

Por 2 x 2, as equipes acabaram na igualdade dentro de campo. Os gols foram de Janeudo e Mazinho para o Ferroviário e Ari Moura e Anderson aos adversários.

Confira como foi um dos últimos jogos entre os times.