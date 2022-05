Série C: onde assistir Figueirense x Aparecidense ao vivo e horário (15/05)

Abrindo a sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro neste domingo, 15 de maio, as equipes de Figueirense e Aparecidense se enfrentam a partir das 11h (horário de Brasília), no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, com transmissão ao vivo e online. Descubra a seguir onde assistir Figueirense x Aparecidense.

Onde assistir Figueirense x Aparecidense hoje?

O jogo entre Figueirense e Aparecidense hoje vai passar no NSports, a partir das 11h, pelo horário de Brasília.

Com exclusividade, o serviço de streaming da NSports é quem exibe para todo o Brasil o confronto da Série C do Campeonato Brasileiro.

Para adquirir o pacote de jogos, o torcedor deve acessar o site da plataforma (www.brasileiraoseriec.nsports.com.br) e encontrar o melhor pacote para o seu bolso.

Informações do jogo Figueirense x Aparecidense hoje:

Data: 15/05/2022

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis

Arbitragem: Dyorgines José Padovani

Onde assistir: NSports

Escalações de Figueirense x Aparecidense:

Provável escalação do Figueirense: Wilson; Muriel, Mauricio, Luis Fernando, Zé Mario; Serginho, Oberdan, Léo Artur, Rodrigo; Andrew e Marlyson. Técnico: Júnior Rocha

Provável escalação do Aparecidense: Pedro Henrique; Luan Sales, Vanderley, Ricardo Lima; Bruno Henrique, Breno, Nilson Junior, Rodriguinho, Alex Henrique; Robert e Joãozinho. Técnico: Eduardo Souza

Figueirense e Aparecidense na Série C do Brasileirão

O Figueirense tropeçou nas três últimas rodadas da Série C no Campeonato Brasileiro. Agora, ocupando a 13ª posição com 6 pontos, o elenco catarinense tem a obrigação de vencer o duelo deste domingo para sair na frente da tabela e buscar a parte de cima rumo à próxima fase.

Enquanto isso, o elenco da Aparecidense vem logo atrás em 15º com 5 pontos, ou seja, conquistou até o momento uma vitórias, dois empates e também duas derrotas. Se garantir os três pontos no confronto da rodada, consegue se aproximar da parte de cima.

Retrospecto de Figueirense e Aparecidense

FIGUEIRENSE:

Floresta 0 x 0 Figueirense (24/04 – Série C)

Figueirense 0 x 2 Mirassol (01/05 – Série C)

Atlético CE 1 x 1 Figueirense (08/05 – Série C)

APARECIDENSE:

Manaus 1 x 0 Aparecidense (24/04 – Série C)

Campinense 1 x 1 Aparecidense (30/04 – Série C)

Aparecidense 0 x 0 Vitória (09/05 – Série C)

