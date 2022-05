Equipe do Volta Redonda pode assumir a liderança se vencer neste domingo

Série C: onde assistir Paysandu x Volta Redonda ao vivo e horário (22/05)

Em sua busca incansável pela liderança, o Volta Redonda visita o Paysandu neste domingo, 22 de maio, a partir das 19h (horário de Brasília), no Estádio Leônidas Sodré de Castro, em Belém, pela sétima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Descubra onde assistir Paysandu x Volta Redonda ao vivo hoje.

Onde assistir Paysandu x Volta Redonda hoje?

O jogo do Paysandu x Volta Redonda hoje vai passar ao vivo no DAZN, a partir das 19h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva das imagens, o serviço de streaming DAZN vai transmitir ao vivo para todos os estados do Brasil o jogo da Série C do Brasileirão neste domingo.

O torcedor deve acessar o site (www.dazn.com), fazer o seu cadastro e, por R$19,90, tornar-se membro do streaming para acompanhar de perto. A plataforma está disponível para celular, computador, tablet e smart TV.

Informações do jogo Paysandu x Volta Redonda hoje:

Data: 22/05/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Leônidas Sodré de Castro, em Belém

Arbitragem: Luciano da Silva Miranda Filho

Onde assistir: DAZN

Paysandu e Volta Redonda na Série C do Brasileirão

Depois de uma série de vitórias e empates, o Paysandu acabou tropeçando nas últimas rodadas do Brasileirão na Série C, caindo para a 10ª posição da tabela com 9 pontos. Ao todo, o elenco contabiliza duas vitórias, três empates e uma derrota, podendo se aproximar da parte de cima nas próximas rodadas.

Enquanto isso, o Volta Redonda segue na 4ª posição com 10 pontos, ou seja, tem chances de assumir a liderança provisoriamente. Entretanto, deve torcer também por tropeços do Mirassol, Manaus e Botafogo PB, que estão na frente do time carioca na classificação.

Escalação do Paysandu: Thiago Coelho; Igor Carvalho, Bruno Leonardo, Genílson, Patrick Brey; Wesley, Mikael, Serginho, Marlon; Marcelinho e Marcelo Toscano. Técnico: Márcio Fernandes

Escalação do Volta Redonda: Dida; Wellington Silva, Thomas Kayck, Iran, Luiz Paulo; Bruno Barra, Marcos Jr, Matheus Alessandro; Igor Bolt, Pedrinho, Rafael Lucas. Técnico: Rogério Corrêa

Último jogo de Paysandu e Volta Redonda

As equipes de Volta Redonda e Paysandu se enfrentaram pela última vez em 22 de agosto de 2021, pela temporada passada, em partida válida pela primeira fase da Série C do Brasileirão.

Por 2 x 2, as equipes ficaram na igualdade e somaram apenas um ponto cada. Os gols foram de Olávio e Rafael Tanque e Marcelo e Leandro Silva.

Confira como foi um dos últimos jogos entre as equipes na Série C.