Série C: onde assistir São José x Paysandu ao vivo e horário (15/05)

Equipes buscam os três pontos neste domingo, pela sexta rodada da Série C do Brasileirão, para buscar a parte de cima da tabela

Em partida válida pela sexta rodada da Série C do Brasileirão, São José e Paysandu disputam os três pontos com a bola rolando neste domingo, 15 de maio de 2022, a partir das 19h (horário de Brasília), no Estádio Francisco Novelletto Neto, em Porto Alegre. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir São José x Paysandu ao vivo.

Onde assistir São José x Paysandu ao vivo hoje?

O jogo do São José e Paysandu hoje vai ser transmitido ao vivo no DAZN, a partir das 19h, pelo horário de Brasília.

Sem transmissão pela televisão, o confronto da Série C do Campeonato Brasileiro neste domingo só pode ser assistido de maneira online pelo DAZN, serviço de streaming.

Para ter completo acesso, o torcedor deve assinar a plataforma de futebol pelo valor de R$19,90 ao mês, tendo acesso tanto pelo computador (www.dazn.com) como pelo aplicativo no celular ou tablet.

Informações São José x Paysandu hoje:

Data: 15/05/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Francisco Novelletto Neto, em Porto Alegre

Arbitragem: Antonio Dib Moraes

Onde assistir: DAZN

Escalações de São José x Paysandu:

Provável escalação do São José: Fábio Rampi; Samuel, Bruno Jesus, Jadson, Tiago Pedra; Marcelo, Lissandro, Crystopher, Cristiano; Maradona e Silas. Técnico: Paulo Henrique Marques

Provável escalação do Paysandu: Thiago Coelho; Igor Carvalho, Bruno Leonardo, Genílson, Patrick Brey; Mikael, João Vieira, José Aldo, Serginho; Marlon e Marcelo Toscano. Técnico: Márcio Fernandes.

Tudo sobre São José e Paysandu na Série C do Brasileirão

Marcando três rodadas sem vencer, o time do São José entra em campo neste domingo preparado para buscar os três pontos seja como for. O elenco espera contar com o apoio 100% da torcida, que também promete estar presente do começo ao fim cantando e vibrando nas arquibancadas. Em 16º com 5 pontos, coleciona uma vitória, dois empates e duas derrotas.

Enquanto isso, o Paysandu vem na 6ª posição com 9 pontos, ou seja, ocupa a zona de classificação neste momento e lá quer permanecer até o fim da primeira fase. Com duas vitórias e três empates, o elenco paraense ainda não perdeu na Série C, podendo alcançar as primeiras posições se levar os três pontos para casa hoje.