Equipe do Botafogo pode assumir a vice-liderança da Série C do Brasileirão se vencer nesta quarta-feira

Série C: onde assistir Vitória x Botafogo PB ao vivo e horário hoje (18/05)

Em partida válida pela sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, as equipes de Vitória e Botafogo da Paraíba entram em campo nesta quarta-feira, 18 de maio, a partir das 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Barradão, em Salvador. Confira onde assistir Vitória x Botafogo PB ao vivo.

Onde assistir Vitória x Botafogo PB ao vivo hoje?

O jogo entre Vitória e Botafogo PB hoje será transmitido ao vivo na DAZN, a partir das 20h30, pelo horário de Brasília.

Para acompanhar todos os lances da partida da Série C do Brasileirão, o torcedor deve acompanhar através do serviço de streaming DAZN, disponível somente por assinatura em todo o Brasil.

O torcedor deve acessar o portal (www.dazn.com), fazer a sua assinatura e, pelo valor de R$19,90 ter a programação completa da plataforma tanto pelo celular, computador, tablets ou smart TV.

Informações do jogo Vitória x Botafogo PB hoje:

Data: 18/05/2022

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Barradão, em Salvador

Arbitragem: Jonathan Antero Silva

Onde assistir: DAZN

Vitória e Botafogo PB na Série C do Brasileirão

Depois de um início complicado na Série C, o Vitória conseguiu dar a volta por cima com uma vitória e empate nas últimas rodadas. Em 18º colocado com 4 pontos, coleciona uma vitória, um empate e três derrotas até o momento, ocupando a zona de rebaixamento.

Do outro lado, o Botafogo PB se mantém em 8º lugar com 9 pontos, ou seja, contabiliza três vitórias e duas derrotas na competição até o momento. Se vencer nesta quarta-feira, tem a opção de assumir a vice-liderança da classificação.

Escalação do Vitória: Lucas Arcanjo; Alemão, Danilo Cardoso, Marco Antônio; João Pedro, Iury, Dani Bolt, Léo Gomes, Roberto; Eduardo e Luidy. Técnico: Fabiano Soares

Escalação do Botafogo PB : Luis Carlos; Edvan, Paulo Victor, Gabriel Vanno, Alessandro; Pablo, Ratinho, Esquerdinha, Alan Grafitte; Leilson e Gustavo Coutinho. Técnico: Gerson Gusmão

Retrospecto de Vitória e Botafogo PB

VITÓRIA:

Vitória 1 x 0 Manaus (30/04 – Série C do Brasileirão)

Aparecidense 0 x 0 Vitória (09/05 – Série C do Brasileirão)

Vitória 0 x 1 Fortaleza (12/05 – Copa do Brasil)

BOTAFOGO PB:

Ferroviário 1 x 0 Botafogo PB (01/05 – Série C do Brasileirão)

Botafogo PB 2 x 1 Altos (07/05 – Série C do Brasileirão)

Botafogo PB 1 x 2 Campinense (14/05 – Campeonato Paraíbano)

