Série C: onde assistir Vitória x Confiança ao vivo e horário (22/05)

Equipes precisam dos três pontos neste domingo, 22 de maio, para deixar a zona de rebaixamento da Série C do Brasileirão

Buscando escapar da zona de rebaixamento, Vitória e Confiança se enfrentam neste domingo, 22 de maio de 2022, pela sétima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, a partir das 17h (horário de Brasília), no Estádio Barradão, em Salvador. Confira todas as informações de onde assistir Vitória x Confiança ao vivo hoje.

Onde assistir Vitória x Confiança ao vivo?

O jogo do Vitória e Confiança hoje será transmitido ao vivo no DAZN, a partir das 17h, pelo horário de Brasília.

Com exclusividade nos direitos de imagens, o serviço de streaming DAZN é responsável por transmitir o jogo da Série C do Brasileirão neste domingo para todo o Brasil. O usuário, entretanto, deve ser assinante do serviço.

Por R$19,90 por mês, o torcedor pode tornar-se membro da plataforma e assistir através do celular, computador, site, tablets ou até mesmo na smart TV.

Informações do jogo Vitória x Confiança hoje:

Data: 22/05/2022

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Barradão, em Salvador

Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein

Onde assistir: DAZN

Vitória e Confiança na Série C do Brasileirão

Depois de conquistar a sua primeira vitória na Série C este ano, o Vitória acabou tropeçando em campo e foi parar na zona de rebaixamento, especificamente em 18º lugar com 4 pontos. Com uma vitória, um empate e quatro derrotas, o grupo baiano espera contar com o apoio da torcida para garantir os três pontos.

Do outro lado, o Confiança também está na zona de rebaixamento. Ocupando a 17ª posição com 5 pontos, a equipe sergipana contabiliza uma vitória, dois jogos empatados e três derrotas na temporada. Para conseguir levar os três pontos para casa, terá de driblar um forte adversário pela frente.

Escalação do Vitória: Lucas Arcanjo; Iury, Danilo Cardoso, Mateus Moraes, João Pedro; Sánchez, Luidy, Dionísio, Guilherme; Miller e Alisson Santos. Técnico: Fabiano Soares

Escalação do Confiança: Paulo; Raí, Adalberto, Raphael, Cascardo; Parrudo, Bruno Camilo, Matheuzinho; Baggio, Pedro Oliveira e Ítalo. Técnico: Felipe Maestro

Último jogo de Vitória x Confiança

A última vez que as equipes de Vitória e Confiança se enfrentaram aconteceu em 9 de outubro de 2021, pela temporada passada, na 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Por 1 x 0, a equipe do Confiança venceu com gol de Jhemerson.

Confira como foi um dos últimos jogos entre os times.