Tabela da semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20 em 2021

O Campeonato Brasileiro Sub-20 em 2021 chegou à sua fase decisiva. Apenas quatro equipes seguem vivas na competição, que já tem definido os confrontos das semifinais, marcados entre os dias 31 de outubro e 7 de novembro. Confira abaixo a tabela de partidas e horários dos confrontos do torneio.

Tabela de jogos do Campeonato Brasileiro Sub-20 – Semifinal

Os times do Atlético MG, Inter, São Paulo e Flamengo são os sobreviventes do Campeonato Brasileiro Sub-20 e definem os dois finalistas do torneio. O chaveamento definiu os confrontos e, enquanto o Galo e o Colorado disputam uma vaga na final, o Tricolor e o Rubro-negro duelam do outro lado da chave.

São Paulo x Flamengo

Ida: 1 de novembro, às 15h, em Cotia

Volta: 5 de novembro, às 15h30, na Gávea

Atlético MG x Inter

Ida: 31 de outubro, às 16h, Morada dos Quero-Quero

Volta: 7 de novembro, às 11h, no Sesc Alterosas

Final do Sub-20

Os dois clubes que avançarem das semifinais realizam a disputa do título do Campeonato Brasileiro Sub-20 em 2021, que será realizado em partida de ida e volta. No entanto, as datas dos confrontos ainda não foram divulgadas pela CBF.

Onde assistir o Brasileirão sub-20?

O Campeonato Brasileiro sub-20 possui transmissão da TV aberta, fechada, mas também das plataformas digitais. Na rede canais abertos, a Band exibe alguns confrontos da competição. Já na tv fechada, o SporTV é o responsável pela cobertura das partidas. Por fim, a plataforma Eleven Sports, exibe os confrontos na internet.

Quais os maiores campeões ?

O Campeonato Brasileiro Sub-20 possui duas fases desde seu início em 2006. A Federação Gaúcha de Futebol organizou as nove primeiras edições do torneio. O Inter venceu a primeira competição ao derrotar o Grêmio. O Cruzeiro venceu a segunda temporada do campeonato e o Grêmio conquistou o Bi nas edições de 2008 e 2009.

Na sequência, os mineiros dominaram o torneio e levaram o caneco com o Cruzeiro em 2010 e 2012, e o Atlético MG campeão de 2011. Nos dois últimos anos do Brasileirão Sub-20 organizado pelos gaúchos, quem ficou com a taça foi o Internacional e, por fim, o Corinthians.

A CBF passou a organizar o Nacional da categoria a partir então de 2015. O Fluminense venceu a primeira edição e o Botafogo ganhou em 2016. Na sequência, o Cruzeiro ficou com o caneco em 2017 e o Palmeiras em 2018. Em 2019 foi a vez do Flamengo vencer pela primeira vez. Por fim, o Galo ficou com a taça da temporada de 2020.

