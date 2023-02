Confira a tabela de jogos do Corinthians no Brasileirão de 2023. Foto: Reprodução Evander Portilho / Ag. Corinthians

Tabela de jogos do Corinthians no Brasileirão 2023 com datas e horários

O Corinthians busca o oitavo título brasileiro em 2023. Depois de bater na trave no ano passado, o alvinegro promete concentração total no Campeonato Brasileiro enquanto tem pela frente a Libertadores e a Copa do Brasil em seu calendário. Serão 38 rodadas em pontos corridos, onde o primeiro desafio vai ser contra o Cruzeiro na primeira rodada

Confira a tabela de jogos do Timão no Brasileiro e todos os detalhes.

Qual foi o último título do Corinthians? Timão está de Jejum há 3 anos

Jogos do Corinthians no Brasileirão 2023

Enquanto a nova temporada do Brasileiro não começa, o Corinthians aproveita para arrumar a casa. Sob o comando do novo treinador Fernando Lázaro, o clube trouxe novas contratações enquanto busca "acertar" o melhor esquema tático dentro de campo.

Serão dezenove jogos dentro de casa e dezenove fora, total de 38 rodadas no Campeonato Brasileiro. As datas e os horários de cada rodada ainda não foram definidas pela CBF.

1ª RODADA - Corinthians no Brasileirão

Corinthians x Cruzeiro

2ª RODADA:

Goiás x Corinthians

3ª RODADA - Corinthians no Brasileirão

Palmeiras x Corinthians

4ª RODADA:

Corinthians x Fortaleza

5ª RODADA - Corinthians no Brasileirão

Botafogo x Corinthians

6ª RODADA - Corinthians no Brasileirão

Corinthians x São Paulo

7ª RODADA:

Flamengo x Corinthians

8ª RODADA:

Corinthians x Fluminense

9ª RODADA:

América MG x Corinthians

10ª RODADA:

Corinthians x Cuiabá

11ª RODADA:

Santos x Corinthians

12ª RODADA:

Athletico PR x Corinthians

13ª RODADA:

Corinthians x RB Bragantino

14ª RODADA:

Atlético MG x Corinthians

15ª RODADA:

Corinthians x Grêmio

16ª RODADA:

Bahia x Corinthians

17ª RODADA - Corinthians no Brasileirão

Corinthians x Vasco

18ª RODADA:

Internacional x Corinthians

19ª RODADA:

Corinthians x Coritiba

20ª RODADA:

Cruzeiro x Corinthians

21ª RODADA:

Corinthians x Goiás

22ª RODADA:

Corinthians x Palmeiras

23ª RODADA:

Fortaleza x Corinthians

24ª RODADA:

Corinthians x Botafogo

25ª RODADA:

São Paulo x Corinthians

26ª RODADA:

Corinthians x Flamengo

27ª RODADA:

Fluminense x Corinthians

28ª RODADA:

Corinthians X América MG

29ª RODADA - Corinthians no Brasileirão

Cuiabá x Corinthians

30ª RODADA:

Corinthians x Santos

31ª RODADA:

Corinthians x Athletico PR

32ª RODADA:

RB Bragantino x Corinthians

33ª RODADA:

Corinthians X Atlético MG

34ª RODADA:

Grêmio x Corinthians

35ª RODADA - Corinthians no Brasileirão

Corinthians x Bahia

36ª RODADA:

Vasco x Corinthians

37ª RODADA:

Corinthians x Internacional

38ª RODADA - Corinthians no Brasileirão

Coritiba x Corinthians

Como assistir aos jogos do Brasileirão 2023

Os jogos do Campeonato Brasileiro serão transmitidos na Globo, SporTV, Premiere e na plataforma GloboPlay por toda a temporada.

Na TV aberta, a Rede Globo transmite sempre às quartas e aos domingos até dois jogos por rodada, mas em estados diferentes em todo o Brasil. É de graça e o torcedor não paga nada.

Enquanto isso, os canais SporTV e Premiere exibem todos os confrontos das rodadas do Brasileirão. O primeiro exibe até dois jogos por semana, enquanto o pay-per-view exibe a tabela completa somente para quem é assinante.

O GloboPlay, plataforma de streaming, só está disponível para quem é assinante. O torcedor precisa assinar o pacote para obter a transmissão ao vivo.

Contratações do Corinthians em 2023

Com a saída de Vitor Pereira, o Corinthians trouxe para o lugar do português Fernando Lázaro. Ele é ex-auxiliar da equipe, contando com o auxílio dos auxiliares Thiago Larghi e Luciano Dias e Flávio de Oliveira, o preparador físico.

Enquanto isso, o Timão repatriou Romero, paraguaio, de volta para o clube. O jogador estava livre depois de representar o Cruz Azul, do México, sem custos segundo o GE.

Outra contratação do Corinthians foi Matheus Bidu, lateral esquerdo do Guarani. Na contramão, o clube também dispensou muitos atletas como Robson Bambu, Bruno Melo, Mateus Vital, Ramiro, Cafu, Alan Gobetti, Raul Gustavo, Lucas Piton, Janderson, Ivan, Matheus Davó e muitos outros.

Campanha do Timão na temporada passada

Apesar de todas as dificuldades dentro de campo e os problemas extracampo, o Corinthians conseguiu fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro em 2022.

O alvinegro começou bem a temporada, ocupando a liderança e desbancando rivais. No decorrer da temporada, entretanto, foi destronado pelo Palmeiras, que venceu o Brasileiro no fim do ano. Com 65 pontos, o Timão ficou em quarto lugar da tabela com 18 vitórias, 11 empates e nove derrotas em 38 rodadas.

O aproveitamento do Corinthians, segundo a CBF, foi de 57%. Como mandante venceu doze, perdeu apenas três e empatou quatro dos dezenove confrontos, enquanto como visitante manteve o equilíbrio em seis vitórias e seis derrotas, além dos sete empates.

O Corinthians também faturou a vaga na fase de grupos da Libertadores.

