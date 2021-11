Tabela do Brasileirão 2021 Série A: classificação após a 32ª rodada

A 32ª rodada do Campeonato Brasileiro terminou na noite deste domingo, 14/11, com resultados que movimentaram ainda mais a classificação. O Flamengo goleou o São Paulo enquanto Palmeiras tropeçou diante do Fluminense. Confira como ficou a tabela atualizada do Brasileirão Série A em 2021.

Por fim, o Atlético-MG, líder da competição, não entrou em campo no fim de semana. Dessa maneira, o jogo contra o Bahia foi remarcado para quinta-feira, 02 de dezembro na reta final do torneio.

Classificação do Brasileirão Série A 2021 atualizada

Com 38 rodadas, a primeira equipe na classificação é a grande campeã ao fim da temporada. Enquanto isso, as quatro últimas são rebaixadas para a segunda divisão do futebol brasileiro.

1 Atlético-MG – 68 pontos

2 Flamengo – 60 pontos

3 Palmeiras – 58 pontos

4 Bragantino – 52 pontos

5 Corinthians – 50 pontos

6 Fortaleza – 49 pontos

7 Internacional – 47 pontos

8 Fluminense – 45 pontos

9 América-MG – 44 pontos

10 Ceará – 42 pontos

11 Athletico-PR – 41 pontos

12 Santos – 39 pontos

13 Cuiabá – 39 pontos

14 Atlético-GO – 38 pontos

15 São Paulo – 38 pontos

16 Bahia – 36 pontos

17 Juventude – 36 pontos

18 Sport – 30 pontos

19 Grêmio – 29 pontos

20 Chapecoense – 15 pontos

Resultados do Brasileirão Série 2021 da rodada 32

Apenas 18 equipes entraram em campo na 32ª rodada entre o sábado até o domingo, 14 de novembro de 2021, apresentando nove confrontos.

Isso porque o jogo entre Bahia e Atlético-MG foi remarcado para dezembro.

Confira a seguir os resultados da 32ª rodada.

Atlético-GO 0 x 0 Santos

América-MG 3 x 1 Grêmio

Internacional 2 x 1 Athletico-PR

RB Bragantino 3 x 0 Fortaleza

Corinthians 3 x 2 Cuiabá

São Paulo 0 x 4 Flamengo

Fluminense 2 x 1 Palmeiras

Ceará 2 x 1 Sport

Chapecoense 0 x 2 Juventude

Quantas rodadas faltam para terminar o Campeonato?

Contando com a 33ª rodada, faltam seis rodadas para acabar o Brasileiro. O campeão será revelado em 9 de dezembro com a bola rolando na última rodada. Entretanto, é importante ressaltar que o Atlético Mineiro tem a vantagem diante dos adversários e, por isso, tem chances de confirmar o título antes mesmo do campeonato acabar.

Na parte de cima, os seis primeiros avançam para a Libertadores do ano que vem enquanto do sétimo ao décimo segundo estão classificados para a Copa Sul-Americana. Por fim, na parte de baixo, os quatro últimos serão rebaixados para a Série B.

