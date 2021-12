Tabela do Brasileirão 2021 Série A: classificação após a 37ª rodada

Com o fim da 37ª rodada na noite desta segunda-feira, 06/12, a classificação do Campeonato Brasileiro terminou ainda mais embaralhada em sua reta final. São Paulo, Santos e Athletico-PR estão garantidos na elite enquanto quatro estão na berlinda. Confira a tabela atualizada do Brasileirão Série A em 2021.

Classificação atualizada do Brasileirão Série A em 2021

1 Atlético-MG – 84 pontos

2 Flamengo – 71 pontos

3 Palmeiras – 63 pontos

4 Corinthians – 57 pontos

5 Fortaleza – 55 pontos

6 RB Bragantino – 53 pontos

7 Fluminense – 51 pontos

8 América-MG – 50 pontos

9 Atlético-GO– 50 pontos

10 Ceará – 50 pontos

11 Santos – 49 pontos

12 Internacional – 48 pontos

13 São Paulo – 48 pontos

14 Athletico-PR – 46 pontos

15 Cuiabá – 43 pontos

16 Bahia – 43 pontos

17 Juventude– 43 pontos

18 Grêmio – 40 pontos

19 Sport – 37 pontos

20 Chapecoense – 15 pontos

Resultados do Brasileirão 2021 na rodada 37

Todas as vinte equipes do campeonato entraram em campo na penúltima rodada da temporada, isto é, os dez confrontos foram realizados pela reta final. Os resultados movimentaram ainda mais a tabela do Brasileirão Série A em 2021, o que faz com que torcedores acompanhem os desdobramentos apreensivos para a última rodada.

Confira a seguir todos os placares da 37ª rodada no Brasileirão

Corinthians 1 x 1 Grêmio

Atlético-MG 4 x 3 RB Bragantino

Bahia 2 x0 Fluminense

Ceará 0 x 0 América-MG

São Paulo 3 x 1 Juventude

Athletico-PR 0 x 0 Palmeiras

Flamengo 0 x 1 Santos

Internacional 1 x 2 Atlético-GO

Cuiabá 1 x 0 Fortaleza

Chapecoense 0 x 1 Sport

Quantas rodadas faltam para terminar o Brasileirão?

Falta apenas uma rodada para acabar o Campeonato Brasileiro em 2021. O campeão é o Atlético Mineiro, que venceu o Bahia de maneira antecipada e conquistou o segundo título em sua história.

Além do Atlético, as equipes de Flamengo, Palmeiras, Athletico-PR (campeão da Sul-Americana), Corinthians e Fortaleza já estão classificados para a Libertadores, enquanto Bragantino, Fluminense, América-MG, Ceará, Santos, Internacional e São Paulo brigam pelas últimas vagas.

Enquanto isso, Chapecoense e Sport já estão rebaixados, com Grêmio, Bahia, Juventude e Cuiabá brigando para não chegarem na degola.

