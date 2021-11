Tem jogos do Brasileirão hoje, quinta-feira? (25/11)

Confrontos nas duas divisões do Campeonato Brasileiro serão realizados nesta quinta-feira, 25 de novembro de 2021, na parte da noite. Por conta da final da Libertadores, o calendário nas competições acabou sofrendo alterações. Confira quais são os jogos de hoje do Brasileirão e onde assistir cada um deles.

Quais são os jogos do Brasileirão hoje?

Hoje, quinta-feira em 25 de novembro, dois jogos do Brasileirão Sére A e um na Série B acontecem. De um lado, equipes que buscam escapar do rebaixamento na primeira divisão e, do outro, dois times que já estão com a permanência garantida na segunda.

SÉRIE A – Jogos do Brasileirão hoje

Pela 35ª rodada, a bola vai rolar em dois jogos. O Santos espera escapar de vez do rebaixamento ao vencer o Fortaleza nesta quinta, enquanto o Corinthians busca confirmar a sua participação na Libertadores de vez.

Santos x Fortaleza – 19h (TNT menor SP, Estádio TNT, HBO Max e Premiere)

Ceará x Corinthians – 20h (Premiere)

SÉRIE B – Jogos do Brasileirão hoje

Cruzeiro x Náutico – 20h (SporTV menos MG e Premiere)

Pela última rodada da temporada, a 38ª, o confronto entre Cruzeiro e Náutico abrem as disputas que prometem grandes emoções para o torcedor que gosta de acompanhar. No entanto, os dois elencos de hoje já estão garantidos na Série B e por isso apenas cumprem tabela.

Onde assistir aos jogos do Brasileirão 2021?

Os canais SporTV e Premiere, disponíveis somente em operadoras por televisão, são os responsáveis por transmitirem a Série A e B do Brasileirão.

SportTV – todos os jogos de Brasileirão hoje

O canal da Rede Globo está disponível apenas em operadoras por assinatura. Dessa maneira, para ter acesso, você deve entrar em contato com a empresa e escolher o melhor pacote que lhe interessa.

Por fim, você pode acompanhar o canal ao vivo tanto pela televisão quanto pelos aplicativos do SporTV, GloboPlay ou também GloboSat.

Premiere – todos os jogos de Brasileirão hoje

O serviço de streaming da Rede Globo disponibiliza uma variada de opções de canais com jogos de futebol tanto para a Série A como a B. Entretanto, para ter acesso, você deve escolher o tipo de plano que melhor lhe interessa e assinar por assinatura.

Através do site oficial (www.premiere.globo.com), o Premiere disponibiliza as diferentes opções de assinatura. Além disso, você pode assistir através da televisão ou pelo aplicativo do Premiere, disponível na loja do Android e iOS.

Confira a tabela atualizada do Brasileirão após a 34ª rodada