Tem jogos do Brasileirão hoje, terça-feira? Confira a agenda (23/11)

A bola vai rolar em três confrontos da Série A do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira, 23 de novembro de 2021, em rodadas atrasadas e adiantadas. Com a final da Libertadores no fim de semana, Flamengo e Palmeiras tem últimos compromissos antes da decisão. Confira quais são os jogos do Brasileirão hoje e onde assistir cada um deles.

Quais são jogos do Brasileirão Série A de hoje?

Mesmo sendo terça-feira (23/11), dia considerado atípico, três jogos da primeira divisão do Brasileirão serão realizados ao vivo por diferentes rodadas. Isso porque Flamengo e Palmeiras disputam a final da Libertadores no final de semana no Uruguai e, por isso, aproveitam para fechar os seus últimos compromissos no Brasil.

Confira todos os jogos do Brasileirão de hoje.

Atlético-GO x Juventude – 19h (Premiere)

Grêmio x Flamengo – 21h (Premiere)

Palmeiras x Atlético-MG – 21h30 (Premiere)

Abrindo a noite, a disputa entre Atlético Goianiense e Juventude marca a briga contra o rebaixamento já que os dois elencos estão ameaçados pela degola. Enquanto isso, o Flamengo enfrenta o Grêmio, que também luta contra o Z-4, e o Palmeiras recebe o Galo que segue na corrida contra o tempo para levantar o caneco.

Como assistir aos jogos do Brasileiro de hoje?

Os canais SporTV e Premiere, disponíveis em operadoras por televisão, são os responsáveis por transmitir os confrontos da Série A e B do Brasileirão em todas as rodadas.

SportTV – todos os jogos de Brasileirão hoje

O canal da Rede Globo está disponível apenas em operadoras por assinatura. Dessa maneira, para ter acesso, você deve entrar em contato com a empresa e escolher o melhor pacote que lhe interessa.

Por fim, você pode acompanhar o canal ao vivo tanto pela televisão quanto pelos aplicativos do SporTV, GloboPlay ou também GloboSat.

Premiere – todos os jogos de Brasileirão hoje

O serviço de streaming da Rede Globo disponibiliza uma variada de opções de canais com jogos de futebol tanto para a Série A como a B. Entretanto, para ter acesso, você deve escolher o tipo de plano que melhor lhe interessa e assinar por assinatura.

Através do site oficial (www.premiere.globo.com), o Premiere disponibiliza as diferentes opções de assinatura. Além disso, você pode assistir através da televisão ou pelo aplicativo do Premiere, disponível na loja do Android e iOS.

Confira a tabela atualizada do Brasileirão após a 34ª rodada