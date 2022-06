Tombense x Náutico: onde assistir, horário e escalação (26/06)

Neste domingo, 26 de junho, as equipes de Tombense x Náutico se enfrentam pela décima quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a partir das 11h (Horário de Brasília). O palco do confronto vai ser o Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, com transmissão ao vivo.

Os anfitriões sonham com o acesso para a primeira divisão, buscando os três pontos neste sábado para disputar a vaga no G-4 da competição. O Náutico, por outro lado, sofre para escapar da zona de rebaixamento, onde aparece sem vencer por três rodadas.

Onde assistir Tombense x Náutico hoje ao vivo?

O jogo do Tombense x Náutico hoje tem transmissão do Premiere, pay-per-view, a partir das 11h (Horário de Brasília).

O Premiere, pacote de canais de futebol, está disponível apenas em operadoras de TV por assinatura por todo o país. Além disso, a plataforma pode ser encontrada nos aplicativos para celular, tablet e computador, assim como o Globo Play, streaming da emissora.

Informações do jogo do Tombense x Náutico hoje:

Data: 26/06/2022

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, Minas Gerais

Arbitragem: Leonardo Willers Lorenzatto / VAR: Leone Carvalho Rocha

Onde assistir: Premiere

Tombense x Náutico na Série B do Brasileirão

Sem perder há cinco rodadas, o Tombense é forte candidato na disputa por uma vaga no G-4 da Série B do Brasileirão. Na edição, o clube mineiro aparece na 6ª posição com dezenove pontos, colecionando quatro vitórias, sete empates e duas derrotas.

Escalação do Tombense: Felipe Garcia; Manoel, Roger Carvalho, Joseph, David; Rodrigo, Zé Ricardo; Renatinho, Jean Lucas, Paulo de Souza Junior; Everton. Técnico: Bruno Pivetti

Por outro lado, a situação do Náutico preocupa torcedores porque está na zona de rebaixamento em 17º lugar, com treze pontos. O grupo pernambucano tem apenas três triunfos, com quatro empates e seis derrotas. Se vencer o confronto deste domingo escapa da degola.

Escalação do Náutico: Lucas Perri; Carlos Eduardo, Bruno, João Paulo Silveira dos Santos; Rhaldney Norberto, Ralph, Richard Franco, Victor Ferraz, Pedro Vitor; Kieza e Jean Carlos. Técnico: Roberto Fernandes

Quantas rodadas é o campeonato da Série B?

O Campeonato Brasileiro da Série B tem 38 rodadas na temporada 2022.

Dividido em turno e returno, as vinte equipes disputam em pontos corridos as quatro vagas do acesso para a elite do Brasileirão, onde os quatro melhores desempenhos avançam, enquanto os quatro últimos colocados da tabela são rebaixados para a terceira divisão.

Assim, os quatro primeiros da Série C se garantem na segunda divisão na temporada seguinte. A CBF organiza cada uma das rodadas e as transmissões.