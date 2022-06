Transmissão Coritiba x Athletico PR hoje clássico e horário ao vivo (19/06)

Não quer perder o clássico paranaense? Então saiba onde será a transmissão Coritiba x Athletico PR. Pela décima terceira rodada do Brasileirão, as equipes se enfrentam neste domingo, 19 de junho, a partir das 16h (Horário de Brasília). O palco do confronto será o Estádio Couto Pereira, em Curitiba.

Se você não quer perder nenhum lance do clássico paranaense hoje, saiba onde vai passar, tudo sobre o horário e as prováveis escalações a seguir no texto sobre a transmissão Coritiba x Athletico PR hoje.

Onde assistir transmissão Coritiba x Athletico PR hoje?

A transmissão Coritiba x Athletico PR hoje será na TV Globo, Premiere e Twitch.

Para o estado do Paraná, o clássico do Brasileirão neste domingo vai passar na Globo, emissora da TV aberta, com transmissão gratuita. Basta sintonizar o canal e curtir todos os momentos ao vivo. A narração vai ser de Júlio Oliveira e comentários de Carlos Eduardo Lino e Nadja Mauad.

Se preferir, pode curtir também no Premiere, pay-per-view, disponível somente em operadoras por assinatura em todos os estados do Brasil. A plataforma pode ser encontrada apenas para membros que possuem o pacote de canais por valor extra na mensalidade. Na TV paga, DanDan Pereira será o narrador, enquanto Cabral Neto, PC Oliveira e PC Vasconcellos comentam.

Outra maneira de curtir de graça é a Twitch, plataforma de vídeos, através do canal do Casimiro. Além disso, os streaming do Globo Play e Canais Globo também exibem o futebol para os assinantes no aplicativo para celular, tablet, computador ou smart TV.

Informações da transmissão Coritiba x Athletico PR hoje:

Data: 19/06/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba, no Paraná

Arbitragem: Luiz Flavio de Oliveira (FIFA) / VAR: Daiane Caroline Muniz (FIFA)

Onde assistir transmissão Coritiba x Athletico PR hoje: Globo, Premiere e Twitch Casimiro

Coritiba x Athletico PR no Brasileirão

Recém promovido da segunda divisão, o Coritiba começou bem a temporada, mas parece ter dificuldade para se manter na parte de cima da tabela. Ocupando a 12ª posição com 15 pontos, contabiliza até aqui quatro vitórias, três empates e cinco jogos perdidos, incluindo a sequência de quatro rodadas sem vencer.

O Athletico, por outro lado, vem na 4ª posição com 18 pontos. Desde que Felipão assumiu o comando técnico do clube paranaense, o Furacão conseguiu melhorar significativamente, com seis rodadas de invencibilidade neste momento. O resultado neste domingo não é apenas a vitória no clássico estadual, mas também a melhora na estatística.

Escalações:

Escalação do jogo do Coritiba hoje: Muralha; Henrique, Luciano Castán, Guilherme Santos; Alemão, Robinho, Bernardo, Natanael; Martínez, Alef Paixão e Igor Manga. Técnico: Gustavo Morínigo

Escalação do jogo do Athletico PR hoje: Bento; Khellven, Hernández, Pedro Henrique, Pedrinho; Erick, Matheus Fernandes, David Terans; Marcelo, Pablo e Cuello. Técnico: Felipão

Palpite Coritiba x Athletico PR

Levando em consideração os números da temporada, o Athletico Paranaense é quem leva a vantagem no clássico deste domingo. Porém, como trata-se de um grande jogo e com muita rivalidade envolvida por ambas as partes, não há como dizer quem vai ganhar.

O Coxa joga em casa e, com uma torcida dedicada que faz questão de marcar presença em todos os jogos, será difícil calar a multidão verde. Do outro lado, o Furacão briga pela liderança do Brasileirão e, por isso, deve pressionar o rival em todos os aspectos do confronto.

Últimos jogos do Coritiba:

Coritiba 1 x 1 São Paulo (Brasileirão)

Coritiba 0 x 2 Palmeiras (Brasileirão)

RB Bragantino 4 x 2 Coritiba (Brasileirão)

Últimos jogos do Athletico PR:

Juventude 1 x 3 Athletico PR (Brasileirão)

Fortaleza 0 x 0 Athletico PR (Brasileirão)

Athletico PR 1 x 1 Corinthians (Brasileirão)

Classificação do Brasileirão 2022 atualizada

Os resultados da décima terceira rodada do Brasileirão prometem atualizar ainda mais a tabela de classificação do Brasileirão.

O Palmeiras segue na liderança, enquanto Corinthians, Internacional e Athletico brigam pela ponta.

1 Palmeiras – 25 pontos

2 Corinthians – 22 pontos

3 Internacional – 21 pontos

4 Athletico PR – 18 pontos

5 Santos – 18 pontos

6 São Paulo – 18 pontos

7 RB Bragantino – 18 pontos

8 Atlético MG – 18 pontos

9 Avaí – 17 pontos

10 Ceará – 16 pontos

11 Flamengo – 15 pontos

12 Fluminense – 15 pontos

13 Coritiba – 15 pontos

14 América MG – 15 pontos

15 Botafogo – 15 pontos

16 Goiás – 14 pontos

17 Atlético GO – 13 pontos

18 Cuiabá – 12 pontos

19 Juventude – 10 pontos

20 Fortaleza – 7 pontos

