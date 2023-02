Transmissão do jogo do Corinthians feminino na estreia do Brasileirão 2023

Campeão da Supercopa do Brasil, o Corinthians estreia no Campeonato Brasileiro Feminino neste sábado, 25 de fevereiro, contra o Ceará no Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes. A bola rola no jogo do Corinthians feminino hoje às 11h (Horário de Brasília), com transmissão exclusiva no aplicativo do Timão.

Jogo do Corinthians feminino hoje: onde assistir ao vivo?

O torcedor pode assistir o jogo do Corinthians e Ceará feminino hoje no Universo SSCP, às 11h (Horário de Brasília), com exclusividade.

A partida não tem transmissão na TV aberta, fechada, streaming ou PPV. A transmissão é produzida pela Corinthians TV e só pode ser vista no app oficial do clube, o Universo SCCP.

O clube confirmou no site oficial a transmissão. É só baixar o aplicativo, no Android ou iOS, e acompanhar a partida do futebol feminino do Timão pelo celular.

Data: 25 de fevereiro de 2023

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Estádio Nogueirão

Onde assistir jogo do Corinthians feminino hoje no Brasileirão: Universo SCCP

+ Títulos do Corinthians Feminino: conheça as conquistas do Timão

Quais as últimas notícias dos times?

O Corinthians entra em campo neste sábado com todo o gás necessário. O time venceu o Flamengo no começo do mês com goleada para ser bicampeão da Supercopa do Brasil. Agora, busca o quinto título brasileiro para se isolar na lista dos maiores campeões da categoria. O Corinthians é o atual campeão do Brasileiro.

Enquanto isso, o Ceará sabe que não é o favorito no duelo deste sábado, mas promete fazer de tudo dentro de campo para surpreender o seu grande rival. Campeão da Série A2 na temporada passada, o time de Fortaleza conquistou o acesso da segunda divisão para a elite do futebol feminino.

O Corinthians, por meio do Departamento de Responsabilidade Social e Cidadania e do Departamento de Futebol Feminino, vai doar 20% da renda bruta do jogo contra o Ceará, para as regiões afetadas pelas fortes chuvas que atingiram o estado de São Paulo nos últimos dias. pic.twitter.com/BLMbpom1Qk — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) February 23, 2023

Qual a provável escalação da partida?

O confronto entre Corinthians x Ceará neste sábado, pela primeira rodada do Brasileirão Feminino, é determinante para definir o início da temporada. As equipes vão a campo com o que de melhor possuem no elenco.

Corinthians: Lelê; Belinha, Andressa Pereira, Tarciane, Yasmim; Diany, Juliana Ferreira, Victória Albuquerque; Gabi Portilho, Millene e Tamires.

Ceará: Thais; Ester, Rebeca Maciel, Laís Stephanny, Gaby; Marianna Vitória, Lili, Bia Alves, Val; Emily Sorriso e Amélia.

Primeira rodada do Brasileirão Feminino

Programação da primeira rodada tem Corinthians, Palmeiras e Flamengo em campo.

Sexta-feira, 24/02:

Santos x Flamengo - 20h (Horário de Brasília)

Sábado, 25/02:

Internacional x Athletico PR - 11h (Horário de Brasília)

Corinthians x Ceará - 11h (Horário de Brasília)

São Paulo x Bahia - 16h (Horário de Brasília)

Cruzeiro x Grêmio - 19h (Horário de Brasília)

Domingo, 26/02:

Palmeiras x Real Ariquemes - 11h (Horário de Brasília)

Avaí Kindermann x Real Brasília - 15h (Horário de Brasília)

Segunda-feira, 27/02:

Atlético MG x Ferroviária - 20h (Horário de Brasília)

