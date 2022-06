Transmissão do jogo do Fluminense hoje ao vivo e horário do Brasileirão

Transmissão do jogo do Fluminense hoje ao vivo e horário do Brasileirão

Pode comemorar torcedor, porque hoje tem Fluminense em campo. Nesta quarta-feira, 15 de junho, o tricolor carioca joga contra o América Mineiro a partir das 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte. A partida é válida pela décima segunda rodada do Brasileirão e vai passar na Globo. Confira a seguir todas as informações do jogo do Fluminense hoje ao vivo.

Acumulando duas derrotas seguidas, o América tenta reverter a sua complicada situação para buscar o G4 nas próximas rodadas. O grupo mineiro está em 9º lugar com catorze pontos neste momento.

Por outro lado, o Fluminense aparece logo acima, em 8º com os mesmos catorze pontos. Depois de golear o atual campeão brasileiro, o grupo de Fernando Diniz tropeçou diante do Atlético Goianiense em casa e, por essa razão, deve buscar o resultado hoje de qualquer modo.

Onde vai passar a transmissão do jogo do Fluminense hoje ao vivo?

A transmissão do jogo do Fluminense hoje ao vivo vai passar na Globo e Premiere.

Com transmissão pela TV aberta, o jogo desta quarta-feira será transmitido para os estados de RJ, MG, ES, PR, PI, SC, PB e RN com narração de Luís Roberto e comentários de Roger Flores.

Outra opção para o torcedor curtir é através do Premiere, canal disponível somente na TV fechada. Se preferir, pode também assistir de maneira online pelo aplicativo para celular, tablet, computador ou até na smart TV do Globo Play, serviço de streaming da emissora.

Informações do jogo América MG x Fluminense hoje:

Data: 15/06/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte

Arbitragem: Anderson Daronco (FIFA)

Onde assistir: Globo (RJ, MG, ES, PR, PI, SC, PB e RN) e Premiere

Escalação do jogo do Fluminense hoje:

O Coelho tem baixas importantes em seu plantel de jogadores. Eduardo, Matheus, Matheusinho, Berrío, Paulinho e Ramíres seguem lesionados e em recuperação no departamento médico.

Escalação do Fluminense: Jaílson; Marlon, Éder Ferreira, Conti, Patric; Lucas Kal, Felipe Azevedo, Juninho, Ale; Everaldo e Guofu. Técnico: Vagner Mancini David Braz, expulso na última rodada, Arias e André cumprem suspensão. Escalação do Fluminense: Fábio; Felipe Melo, Manoel, Samuel Xavier, Cris Silva; Wellington, Nathan, Caio Henrique, Matheus Martins; Willian e Cano. Técnico: Fernando Diniz Palpites América MG x Fluminense Mesmo empatados na classificação do Brasileiro, o Fluminense leva uma pequena vantagem ao seu rival no jogo desta quarta-feira. A vitória do tricolor ou até mesmo um empate com muitos gols deve ser o placar do embate. O América joga em casa, em Belo Horizonte, pressionado por sua torcida a despachar a má sorte dentro de campo. O Fluminense, por outro lado, também vem de derrota, mas tem apresentado um melhor futebol sob o comando de Fernando Diniz, o que deixa o torcedor um pouco mais tranquilo. Últimos jogos do América MG: América MG 2 x 1 Cuiabá (Brasileirão)

América MG 0 x 2 Ceará (Brasileirão)

São Paulo 1 x 0 América MG (Brasileirão) Últimos jogos do Fluminense: Juventude 1 x 0 Fluminense (Brasileirão)

Fluminense 5 x 3 Atlético MG (Brasileirão)

Fluminense 0 x 2 Atlético GO (Brasileirão)

