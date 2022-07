Equipe carioca enfrenta o Vila Nova, pela abertura do returno na Série B do Brasileirão

Transmissão do jogo do Vasco hoje: qual canal vai passar (23/7)

Prepare-se torcedor e saiba onde assistir a transmissão do jogo do Vasco hoje! Pela 20ª rodada da Série B no Campeonato Brasileiro, a equipe carioca enfrenta o Vila Nova neste sábado, 23 de julho, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. Com início às 16h30 (Horário de Brasília), confira onde assistir o jogo de hoje ao vivo.

O Vasco vem de empate com o Ituano, enquanto o Vila Nova também empatou com o Sport.

Transmissão do jogo do Vasco hoje ao vivo

A transmissão do jogo do Vasco hoje vai ser no Premiere e Globo Play, a partir das 16h30 (Horário de Brasília), pela rodada da Série B do Brasileirão neste sábado.

Para a infelicidade do torcedor, a partida não vai ter transmissão no canal aberto. Isso significa que a única maneira de assistir é através do canal Premiere, disponível por valor extra nas operadoras de TV por assinatura em todo o país.

Online, a transmissão do jogo do Vasco hoje será através do Globo Play, plataforma de streaming disponível no celular, tablet, computador e smart TV.

Horário : 16h30 (Horário de Brasília)

: 16h30 (Horário de Brasília) Local : Estádio Serra Dourada, em Goiânia

: Estádio Serra Dourada, em Goiânia Transmissão do jogo do Vasco hoje: Premiere e Globo Play

Premiere e Globo Play Arbitragem : Savio Pereira Sampaio (FIFA)

: Savio Pereira Sampaio (FIFA) VAR: Jose Claudio Rocha Filho (VAR-FIFA)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Vila Nova é o lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. Com 14 pontos, o grupo goiano contabiliza apenas uma vitória em dezenove jogos disputados, onze empates e sete derrotas. Por isso, vê a partida deste sábado como a oportunidade de somar pontos e quem sabe escapar da degola. No entanto, se vencer o jogo de hoje, não deixa a zona de rebaixamento.

Por outro lado, o Vasco se mantém como grande favorito a conquistar o acesso até a primeira divisão. Na vice-liderança com 35 pontos, contabiliza nove vitórias, oito empates e duas derrotas. Além disso, sob o comando de Maurício Souza, o grupo carioca marca dezenove gols marcados e 11 gols sofridos, integrando uma das melhores campanhas da competição até aqui.

Com apenas duas derrotas na temporada, o Vasco ficou na igualdade com o Ituano na última rodada.

Quais as chances do Vasco subir para Série A em 2022?

O Vasco tem 73.3% de chances de subir para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro na Série A, de acordo com dados divulgados pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O elenco faz uma bela campanha e, por isso, tem grandes chances e oportunidades de retornar para a primeira divisão depois de perder a chance na temporada passada.

O Cruzeiro é o favorito a subir, com 98.3%, segundo o estudo atualizado diariamente.

Jogos da Série B na rodada hoje

Dez jogos serão realizados neste fim de semana, começando na sexta-feira e seguindo até a segunda-feira, no dia 25 de julho de 2022.

O destaque da rodada fica com Cruzeiro contra Bahia, além de Grêmio e Ponte Preta e também o próprio Vasco e Vila Nova.

Confira a seguir todos os jogos da rodada.

Sampaio Corrêa x Sport

Cruzeiro x Bahia – 16h

Grêmio x Ponte Preta – 16h30

Vila Nova x Vasco – 16h30

Náutico x Londrina – 18h30

Ituano x Chapecoense – 19h

CRB x Novorizontino – 20h30

Guarani x Brusque – Domingo, 24/07 às 11h

Criciúma x CSA – Segunda-feira, 25/07 às 19h

Operário x Tombense – Segunda-feira, 25/07 às 19h

