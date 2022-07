Transmissão jogo do Vasco hoje x Sport (03/07): que horas vai ser

Equipes disputam a décima sexta rodada da Série B do Brasileirão na parte de cima da tabela, brigando pelas vagas no G4

Prepare o coração torcedor vascaíno, e saiba qual é a transmissão jogo do Vasco hoje! Neste domingo, 3 de julho, a equipe carioca enfrenta o Sport pela décima sexta rodada da Série B do Brasileirão, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A bola vai rolar no embate a partir das 16h (horário de Brasília), com transmissão da TV aberta. Saiba onde assistir e quais são as informações do jogo de hoje.

O Vasco perdeu para o Novorizontino, a sua primeira derrota na temporada, enquanto o Sport foi derrotado pelo Cruzeiro fora de casa.

Onde assistir a transmissão jogo do Vasco hoje?

Horário: 16h (horário de Brasília)

Onde assistir a Transmissão jogo do Vasco hoje: Globo, Premiere e Globo Play

Arbitragem: Luiz Flavio de Oliveira (FIFA) / VAR: Daiane Caroline Muniz (FIFA)

Os canais Globo, Premiere e Globo Play transmitem o jogo do Vasco hoje, pelo Brasileirão da Série B, neste domingo em 3 de julho de 2022, a partir das 16h (Horário de Brasília).

O canal da Globo transmite a partida para os estados do Rio de Janeiro e Pernambuco, com narração de Renata Silveira e comentários de Júnior e Grafite. Para quem está fora destes estados e quer assistir, a opção é o Premiere, disponível entre as operadoras de TV por assinatura por diferentes pacotes nos valores de R$59,90 até R$89,90.

Para assistir através do celular, na Smart TV ou computador, o streaming Globo Play está disponível com a retransmissão do jogo.

PREMIERE:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

Provável escalação do jogo do Vasco hoje:

Anderson Conceição foi expulso na última partida do Vasco e por isso cumpre suspensão, sem poder o confronto deste domingo.

Escalação do Vasco: Thiago Rodrigues; Edimar, Quintero, Weverton, Danilo Boza; Yuri, Andrey Santos, Palacios; Gabriel Pec, Nenê e Figueiredo. Técnico: Maurício Souza

O time pernambucano ainda não tem Denner e Janderson disponíveis.

Escalação do Sport: Maílson; Sander, Rafael Thyere, Sabino, Ewerton; Fabinho, Thaigo, Bruno, Luciano; Alan e Kayke. Técnico: César Ricardo de Lucena

Como estão Vasco e Sport na temporada?

O Vasco conheceu a sua primeira derrota na Série B do Brasileirão, ao perder para o Novorizontino por 2 x 0 na rodada passada, jogando no interior paulista. O time carioca segue firma na vice-liderança após conseguir manter-se imbatível por catorze rodadas. Agora, com 30 pontos, coleciona oito vitórias, seis empates a única derrota então.

Além dos números impressionantes, o Cruz Maltino tem 16 gols marcados, números que mostram o efetivo poder ofensivo do clube do Rio, com apenas sete gols sofridos em toda a competição. O Vasco, por fim, não disputa outra competição na temporada.

Do outro lado, o Sport também tem conseguido se manter entre os primeiros colocados da classificação, lutando para se garantir no G4 até então. Em 5º lugar com 21 pontos, o grupo pernambucano coleciona até aqui cinco vitórias, seis empates e quatro derrotas.

Sem competir em outros torneios, o Sport chegou até a marca de cinco jogos sem vencer, apenas com empates e derrotas dentro de campo. Esse fato levou o clube a marcar apenas 10 gols, enquanto tomou oito tentos dentro e fora de casa. O desempenho do elenco não agrada torcedores, que pressionam e cobram por melhores resultados em busca do acesso.

Quais são os jogos do Brasileirão Série B hoje?

Três jogos acontecem neste domingo, 3 de julho, pela décima sexta rodada da Série B do Brasileirão.

Pela manhã, a rodada tem início com o duelo da Ponte Preta e Tombense, equipes que estão em opostos na tabela da temporada. Já o confronto do Bahia e Grêmio promete grandes emoções, enquanto no mesmo horário, às 16h, o Vasco enfrenta o Sport para continuar brigando pela liderança.

Confira a seguir os jogos de hoje e onde assistir cada um deles.

Ponte Preta x Tombense – 11h (Premiere)

Bahia x Grêmio – 16h (Globo, SporTV e Premiere)

Vasco x Sport – 16h (Globo e Premiere)

