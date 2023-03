AO VIVO: onde assistir online a corrida da Fórmula 1 no GP Bahrein 2023

Além do clima quente de Bahrein, os pilotos prometem esquentar o asfalto do Circuito Internacional do Bahrein na tarde deste domingo, 5 de março, para celebrar a primeira corrida do ano na Fórmula 1. O Grande Prêmio do Bahrein terá os vinte pilotos no circuito a partir das 12h (meio-dia).

Os pilotos terão que completar 57 voltas para fechar o circuito neste domingo. Quem terminar em primeiro lugar na classificação vence a primeira prova do ano na Fórmula 1. Lembrando que Max Verstappen, da Red Bull, vai largar em primeiro.

A corrida da Fórmula 1 vai passar na TV?

O Grande Prêmio do Bahrein neste domingo tem transmissão na BAND, pela TV aberta, ao meio-dia (de Brasília), para todos os estados do Brasil. Com narração de Sérgio Maurício, os comentários ficam por conta de Reginaldo Leme e Felipe Giaffone, além da participação da experiente repórter Mariana Becker.

A Rede Bandeirantes é a detentora dos direitos de transmissão da Fórmula 1 na temporada. Ela é a única emissora que pode mostrar os treinos e a corrida no Brasil, tanto na televisão aberta como na fechada.

Mais tarde, o torcedor que quer assistir ao reprise da corrida na TV deve sintonizar às 21h (Horário de Brasília) no canal BandSports, disponível em operadoras de TV paga.

Onde assistir as corridas da Fórmula 1 em 2023

Onde assistir F1 online hoje?

Para assistir de graça as emoções da Fórmula 1 pelo celular ou computador basta ligar no site da BAND, disponível de graça para todos os usuários no Brasil. O torcedor deve acessar o portal (www.band.uol.com.br), se cadastrar com email e senha e, então, clicar em "Ao vivo" no ícone da Band.

Outra opção é o serviço de streaming F1 TV, sob responsabilidade da Fórmula 1. A plataforma está disponível no site e também nos aplicativos entre os dispositivos móveis. São duas opções de mensalidade: o F1 TV Pro sai por R$ 5,19 por mês e o F1 TV Access é R$ 2,99.

Em ambas as opções, o torcedor pode sintonizar no computador ou no aplicativo para celular, tablet e smartv.

Felipe Drugovich vai correr na Fórmula 1?

Quem vai largar em primeiro lugar no GP do Bahrein?

Max Verstappen, da Red Bull, vai largar na frente do grid neste domingo no Grade Prêmio do Bahrein, a primeira prova da temporada 2023 na Fórmula 1.

Completam a linha de frente Sergio Perez, também da Red Bull, e Charles Leclerc, da Ferrari.

Fernando Alonso, novo piloto da Aston Martin, garantiu a quinta posição enquanto as Mercedes terminaram em 6º e no 7º lugar da classificação com Russell e Hamilton respectivamente. Alonso fez bonito nos treinos livres da sexta-feira e também no classificatório no sábado, mas acabou atrás dos principais competidores.

Já Piastri, novato na McLaren, ficou em 18º lugar.

Acompanhe o calendário da Fórmula 1 em 2023