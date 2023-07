Canadá x Austrália feminino hoje: como assistir e horário Copa do Mundo

Seleções estão no grupo b da Copa do Mundo feminina

A Austrália joga sua última partida da fase de grupos contra o Canadá na segunda-feira, 31 de julho (20h AEST), com ambas as equipes lutando por uma vaga na fase eliminatória. Então veja o horário e como assistir ao vivo Canadá x Austrália feminino hoje.

Como assistir Canadá x Austrália feminino

Você pode assistir Canadá x Austrália, juntamente com todos os jogos da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2023, AO VIVO no Sportv e no canal do Cazé TV, a partir das 7h (de Brasília).

A Austrália venceu sua primeira partida contra a Irlanda antes de ser surpreendida pela Nigéria e definir uma partida de vencer ou ir para casa contra o Canadá.

Você pode assistir a todos os jogos da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2023 AO VIVO no TSN, TSN.ca e no TSN App.

Atualmente a equipe nº 7 do ranking mundial, o Canadá está tentando construir sua medalha de ouro olímpica em Tóquio.

A Copa do Mundo não gerou tanto sucesso para o Canadá em comparação com as Olimpíadas, com seu melhor resultado há 20 anos, em 2003, onde terminou em quarto lugar.

Em 2019, eles foram eliminados nas oitavas de final pela Suécia, com uma derrota por 1 a 0.

Canadá x Austrália feminino

Quando: segunda-feira, 31 de julho

Horário: 7h

Onde assistir: Cazé TV e Sportv

Local: Melbourne Rectangular Stadium, Melbourne

Classificação atualizada da Copa do Mundo feminina

Veja a classificação das equipes na fase de grupos até essa segunda-feira, 31 de julho. A seleção brasileira precisa ganhar no próximo jogo.

Grupo A - Copa do Mundo feminina

1º: Suíça - 5 pontos (classificada)

2º: Noruega - 4 pontos (classificada no saldo de gols)

3º: Nova Zelândia - 4 pontos

4º: Filipinas 3- 1 ponto

Grupo B - Copa do Mundo feminina

1º: Nigéria - 4 pontos

2º: Canadá - 4 pontos

3º: Austrália - 3 pontos

4º: Irlanda - 0 ponto

Grupo C - Copa do Mundo feminina

1º: Espanha - 6 pontos

2º: Japão - 6 pontos

3º: Costa Rica - 0 ponto

4º: Zâmbia - 0 ponto

Grupo D

1º: Inglaterra - 6 pontos

2º: Dinamarca - 3 pontos

3º: República Popular da China - 3 pontos

4º: Haiti - 0 ponto

Grupo E - Copa do Mundo feminina

1º: Estados Unidos - 4 pontos

2º: Países Baixos - 4 pontos

3º: Portugal - 3 pontos

4º: Vietnã - 0 ponto

Grupo F - Copa do Mundo feminina

1º: França - 4 pontos

2º: Jamaica - 4 pontos

3º: Brasil - 3 ponto

4º: Panamá - 0 ponto

Grupo G - Copa do Mundo feminina

1º: Suécia - 6 pontos

2º: Itália - 3 pontos

3º: África do Sul - 1 ponto

4º: Argentina - 1 ponto

Grupo H - Copa do Mundo feminina

1º: Colômbia - 6 pontos

2º: Alemanha - 3 pontos

3º: Marrocos - 3 pontos

4º: República da Coreia - 0 ponto