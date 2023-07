Quem Bia Zaneratto namora? O que sabemos da jogadora da Seleção

Bia Zaneratto disputa a sua quarta Copa do Mundo Feminina com a Seleção Brasileira onde na primeira rodada, ela balançou as redes contra o Panamá. Conheça mais sobre a vida de Bia, saiba se a atacante namora e como ela é fora dos gramados.

A treinadora Pia Sundhage convocou Bia para integrar o elenco brasileiro no Mundial da Austrália e Nova Zelândia em julho e agosto. Depois do Panamá, a Seleção vai enfrentar França e Jamaica.

A jogadora Bia Zaneratto namora?

Apesar de marcar muitos gols e ser excêntrica em campo, a atacante Bia Zaneratto, de 29 anos, não dá pistas sobre a sua vida pessoal nas redes sociais. Muito reservada, a jogadora posta cliques com a família, amigos e amigas e as colegas da profissão e prefere não falar sobre o lado amoroso.

Bia acumula 521 mil seguidores no Instagram, o lugar onde ela interage com torcedores, fãs e amigos. Em postagens antigas não há indicativas de relacionamentos da jogadora.

A atleta era muito ligada com a avó, Luzia. Em 2021, a jogadora perdeu a sua melhor amiga e a avó por Covid-19 e, desde então, a Imperatriz criou o projeto NaLuz para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social em Araraquara, em São Paulo.

Carreira de Bia no futebol feminino

Bia nasceu em Araraquara, no estado de São Paulo. Apaixonada por futebol, jogava bola com os meninos no recreio da escola e chegou a participar de pequenos torneios, até sofrer com comentários machistas que a fizeram desistir e seguir para o vôlei quando criança. Mesmo assim, Bia não permaneceu por muito tempo e voltou para o futebol.

Ela passou a treinar no Ferroviária, clube da sua cidade natal, em 2009, até que no ano seguinte foi contratada pelo Santos. Bia também tem passagens por Vitória das Tabocas quando em 2013 seguiu viagem para a Coreia do Sul para defender o Incheon Hyundai, onde ficou sete anos e conquistou sete títulos nacionais.

A Imperatriz foi contratada em 2020 pelo Wuhan Xinjiyuan, da China, e foi emprestada para o Palmeiras no mesmo ano e também em 2021. No ano seguinte, a atacante foi negociada e, hoje, está na terceira passagem pelo clube alviverde com o título de segunda maior artilheira da história do time feminino, além de vencer a Libertadores e o Campeonato Paulista.

Com a camisa amarela da Seleção, Bia tem mais de 100 jogos e quatro Copas do Mundo no currículo.

Onde assistir o Brasil na Copa do Mundo Feminina?

Os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Feminina serão transmitidos na Globo e Sportv, além das plataformas digitais CazéTV no Youtube, FIFA+, Globoplay e GE em qualquer lugar do país.

O torcedor pode assistir na TV aberta e também no canal pago Sportv, disponível em operadoras de TV por assinatura. Outra opção é ver a retransmissão nas plataformas Globoplay e GE ao vivo.

Outra opção é o CazéTV no Youtube ou Twitch, além da FIFA+, com transmissões de graça.

