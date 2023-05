Cancelada: por que não tem corrida da Fórmula 1 neste final de semana?

Próxima corrida será no final de maio de 2023

A corrida da Fórmula 1 que estava marcada para esse fim de semana, de 19 a 21 de maio, pelo Grande Prêmio da Emilia-Romagna, foi cancelada após a região ao redor de Imola, no norte da Itália, ser atingida por fortes chuvas e inundações. O local se tornou inseguro prosseguir com a disputa e ainda não há atualizações sobre o calendário.

Por que a corrida foi cancelada?

Infelizmente, o calendário da Fórmula 1 testemunhou outro cancelamento com o Grande Prêmio da Emilia Romagna, em meio a condições climáticas extremas no norte da Itália. Alertas vermelhos foram emitidos em toda a região de Imola com temores de inundações e deslizamentos de terra na área da corrida da F1. Por isso, o circuito desse fim de semana foi cancelado.

O número de mortos nas enchentes desta semana aumentou para 13, com equipes de resgate tentando chegar a cidades e vilarejos no norte da Itália e a prefeita local, Monica Rossi, alertando que a situação será “trágica” se as chuvas continuarem.

Mais de 13.000 pessoas foram forçadas a deixar suas casas.

No momento, não há nenhuma palavra sobre uma nova data para o Grande Prêmio da Emilia Romagna, ou se o evento simplesmente não será realizado nesta temporada. Há intervalos futuros no calendário, inclusive em junho e agosto, onde a F1 pode inserir uma corrida remarcada em Imola.

Como a região enfrenta uma situação delicada, a Fórmula 1 fará uma doação imediata de € 1 milhão à Agência de Segurança Territorial e Proteção Civil da região de Emilia-Romagna para apoiar as comunidades afetadas pelas inundações na região.

VEJA O VÍDEO DA SITUAÇÃO DA REGIÃO:

Quando é a próxima corrida da F1?

Há mais corridas pela frente entre maio e novembro e estaremos aqui a cada volta para trazer todos os detalhes.

28 de maio: Grande Prêmio de Mônaco (Monte Carlo)

4 de junho: Grande Prêmio da Espanha (Barcelona)

18 de junho: Grande Prêmio do Canadá (Montreal)

2 de julho: Grande Prêmio da Áustria (Spielberg) (S)

9 de julho: Grande Prêmio da Inglaterra (Silverstone)

23 de julho: Grande Prêmio da Hungria (Budapeste)

30 de julho: Grande Prêmio da Bélgica (Spa-Francorchamps) (S)

27 de agosto: Grande Prêmio da Holanda (Zandvoort)

3 de setembro: Grande Prêmio da Itália (Monza)

17 de setembro: Grande Prêmio de Cingapura (Cingapura)

24 de setembro: Grande Prêmio do Japão (Suzuka)

8 de outubro: Grande Prêmio do Qatar (Lusail) (S)

22 de outubro: Grande Prêmio dos Estados Unidos (Austin) (S)

29 de outubro: Grande Prêmio da Cidade do México (Cidade do México)

5 de novembro: Grande Prêmio de São Paulo (São Paulo) (S)

18 de novembro: Grande Prêmio de Las Vegas (Las Vegas)

26 de novembro: Grande Prêmio de Abu Dhabi (Yas Marina)

