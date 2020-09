Cazares no Corinthians: o que esperar do reforço dentro e fora de campo

O Corinthians acertou com o décimo reforço para 2020: o meia equatoriano Juan Cazares, de 28 anos, que estava no Atlético-MG desde 2016

O Corinthians acertou com o décimo reforço para 2020: o meia equatoriano Juan Cazares, de 28 anos, que estava no Atlético-MG desde 2016. O jogador perdeu espaço no time mineiro após a chegada do técnico Jorge Sampaoli e chegou sem custos ao Parque São Jorge.

De acordo com o portal UOL, Cazares tinha contrato com o Atlético-MG até dezembro deste ano e abriu mão do que ainda tinha a receber do clube. Assim, foi liberado para assinar por uma temporada com o Corinthians, que pagará cerca de R$ 380 mil por mês para o equatoriano.

No entanto, os mineiros continuam com 20% dos direitos econômicos do jogador. Por outro lado, como Cazares não estava nos planos de Sampaoli e ganhava cerca de R$ 450 mil por mês, sua saída representa uma economia de mais de R$ 2 milhões para os cofres do clube mineiro.

Quem é Cazares

Juan Cazares estreou como profissional pelo Independiente del Valle, em 2009. No ano seguinte, foi para o River Plate, mas não conseguiu espaço no gigante argentino. Acabou emprestado para o Banfield, onde finalmente conseguiu se destacar. Assim, chegou à seleção do Equador e chamou atenção do Atlético-MG.

Para comprar 50% dos direitos econômicos de Cazares, o Atlético-MG desembolsou 1,5 milhões de dólares, o equivalente a cerca de R$ 5 milhões na época da negociação, em 2015. O equatoriano só estreou com a camisa alvinegra em 2016 e logo se firmou como “maestro” do meio-campo do Galo.

Cazares no Atlético-MG

Em sua primeira temporada no Atlético-MG, Cazares conquistou a torcida com golaços e jogadas que o fizeram ser comparado a Ronaldinho Gaúcho, ídolo do time. Na final da Copa do Brasil de 2016, fez um golaço por cobertura, do meio de campo, contra o Grêmio. Mas, na ocasião, o título ficou com o clube gaúcho.

Ao ser negociado com o Corinthians, Cazares encerra sua passagem pelo Atlético-MG com apenas dois títulos, ambos do Campeonato Mineiro, em 2017 e 2020. Na conquista deste ano, entretanto, ele teve pouca participação.

Durante sua trajetória no Atlético-MG, Cazares marcou 41 gols em 205 jogos. Assim, é o segundo estrangeiro que mais balançou a rede no clube, perdendo apenas para Lucas Pratto, que tem um gol a mais. Além disso, o equatoriano é o gringo que mais vestiu a camisa do Galo na história.

Mas a passagem de Cazares pelo Atlético-MG poderia ser ainda mais marcante se não fossem seus problemas disciplinares. Afinal, o equatoriano acumulou atrasos em treinos e reapresentações. No começo deste ano, ele pediu para sair, pois tinha uma proposta do futebol árabe. Acabou ficando, mas jogou apenas 30 minutos em toda a temporada.

Polêmicas fora de campo

Se as jogadas dentro de campo o fizeram ser chamado até de “Pelezares” pela torcida, as polêmicas fora dos gramados renderam o apelido de “Cachazares”.

Neste ano, durante a pandemia de covid-19, ele furou a quarentena ao promover festas com aglomeração em sua casa. Acabou multado pela prefeitura de Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte. Além disso, contraiu a doença e perdeu os treinos de preparação para a volta aos gramados.

Cazares ainda teve que lidar com algumas ocorrências policiais. Em uma delas, no ano passado, foi denunciado por agressão e estupro por duas mulheres. No entanto, ele já se livrou da acusação. Além disso, teve a carteira de habilitação apreendida por excesso de pontos durante uma blitz.

Cazares no Corinthians: o que esperar

Apesar da fama de indisciplinado, Cazares já esteve próximo de acertar com o Corinthians em outra ocasião. No ano passado, ele estava na lista de desejos do técnico Fábio Carille. Mas, com a demissão do treinador, a negociação não evoluiu.

Ao finalmente acertar com o Corinthians, o equatoriano reencontra o amigo Otero, que jogou com ele no Atlético-MG. Aliás, o venezuelano chegou a admitir que furou a quarentena ao lado de Cazares porque “não estavam aguentando ficar em casa”. Por outro lado, Otero disse confiar na capacidade do parceiro dentro de campo: “Vai ajudar demais”.

Assim, o Corinthians passa a ter dois desafios para fazer de Cazares o camisa 10 ideal. Além de lidar com a questão disciplinar, o clube precisa recuperar sua condição física, pois o meia equatoriano ainda não disputou um jogo inteiro nesta temporada.