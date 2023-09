Hoje: como assistir a final da Copa do Brasil 2023 online e pelo celular

É dia de final da Copa do Brasil 2023 entre São Paulo e Flamengo a partir das 16h (de Brasília), no estádio do Morumbi. A TV Globo, Ssportv, Premiere e Amazon Prime transmitem a decisão ao vivo, e a boa notícia é que há opções para assistir online pelo celular e até de graça.

A transmissão na TV Globo tem narração de Luis Roberto e comentários de Junior e Caio Ribeiro. Já no Premiere e Sportv quem comanda a atração é Milton Leite e Lédio Carmona e Ricardinho.

No Prime Video, serviço de streaming do Amazon, o experiente Cléber Machado faz a cobertura da final ao lado de Rafael Oliveira e Salvio Spinola, disponível para quem é assinante.

Então, quem não vai estar em casa para acompanhar a partida ou simplesmente prefere curtir pelo celular, confira as opções para ver a final da Copa do Brasil online.

Assistir a final da Copa do Brasil no Globoplay de graça

A Globoplay é uma opção para quem quer assistir jogo do São Paulo x Flamengo hoje de graça. A plataforma streaming oferecerá um player gratuito e ao vivo para o público acompanhar a partida, e a única obrigatoriedade do site é a criação de uma conta gratuita por lá - ou o login para quem já é cadastrado.

Passo 1: Acesse www.globoplay.globo.com ou baixe o aplicativo Globoplay no seu celular, tablet ou smartv, se o aparelho for compatível. Clique na opção 'Agora na TV', localizado no menu principal.

Passo 2: Em seguida, escolha a opção 'Assista agora', localizada no centro da sua tela em branco. Se você já tem o login na Conta Globo é só informar o email e a senha, mas caso contrário clique em 'Criar conta' localizado abaixo no menu e preencha os espaços em branco de forma gratuita.

Passo 3: Assim que finalizar o cadastro, você será redirecionado para o menu principal. Escolha o canal Globo, Sportv ou Premiere, de sua preferência, e assista como e onde quiser.

Lembre-se que é de graça para ver a TV Globo, mas só assinantes podem assistir a programação do Sportv e Premiere.

Aplicativo da Globoplay

O app funciona em celulares, tablets e vários modelos de Smart TV. Para isso, será necessário ter uma conta gratuita no site do mesmo jeito.

1 - Vá na loja de aplicativos do seu aparelho e instale a Globoplay. Depois aperte "abrir";

2 - Em seguida, aperte o botão "entrar". Se você já se tiver conta, deverá informar os dados na nova página, se não passará pelo mesmo processo para criar pelo site e preencherá um formulário;

3 - Com tudo feito, agora é só acessar o aplicativo. Clique em "Agora na TV" e pronto, é só torcer.

A plataforma da Globo disponibiliza não só a retransmissão do que está passando na TV, como também oferece pacotes pagos com acesso ao Sportv e Premiere, mas a forma de acompanhar os três canais no Globoplay é a mesma.

Assistir São Paulo x Flamengo na Amazon Prime Vídeo

Para quem estava com saudade de Cleber Machado, a final da Copa do Brasil 2023 terá a narração do ex-global na Prime Video - streaming do Amazon. A transmissão não é de graça, mas para quem vai experimentar o serviço pela primeira vez aqui está o passo a passo:

Passo 1: Acesse www.primevideo.com ou baixe o aplicativo em seu dispositivo móvel. Toque em 'Já é Prime? Faça o login' se você já possui o cadastro, ou 'Experimente 30 dias grátis' para se tornar assinante.

Passo 2: Preencha o espaço em branco com as informações do seu login e senha.

Passo 3: Retorne ao menu principal e clique no ícone do jogo entre São Paulo x Flamengo, localizado no centro da tela. Se não estiver aparecendo, basta clicar na lupa em 'buscar', e digitar os nomes dos times ou Copa do Brasil.

Passo 4: Você assiste ao vivo a partida em qualquer lugar do Brasil pelo computador, celular, tablet ou smartv, verifique se o aparelho é compatível. Lembre-se que apenas assinantes tem acesso.

São Paulo e Flamengo na final da Copa do Brasil

O São Paulo tem a vantagem do empate para ser campeão da Copa do Brasil pela primeira vez, enquanto o Flamengo terá que marcar dois gols ou mais no Morumbi. Se o time carioca obter a diferença de um gol, aí as cobranças de pênaltis vão determinar o campeão.

Como o Tricolor venceu o primeiro jogo por 1 x 0, no Maracanã, só precisa do zero a zero para ser campeão inédito da Copa do Brasil. Já o Flamengo terá que golear o adversário para ser pentacampeão ao lado do Grêmio, com cinco troféus.

O regulamento da Copa do Brasil prevê que, em caso de empate na soma dos placares, os pênaltis definirão o vencedor da edição.

Vitória do São Paulo = São Paulo campeão

Empate = São Paulo campeão

Vitória do Flamengo por 1 x 0 = Pênaltis

Vitória do Flamengo por 2 x 0 ou mais =Flamengo campeão

