Classificação final do pré-olímpico de vôlei feminino 2023

Com seis vagas distribuídas para as seleções, o Pré-Olímpico de vôlei feminino chegou ao fim neste domingo, 24 de setembro, em Tóquio, Lódz e Ningbo. O Brasil confirmou a sua participação nos Jogos Olímpicos de Paris, assim como a Turquia e a Sérvia, por isso confira a classificação completa dos três grupos.

Confira como foi o resultado do jogo do Japão x Brasil vôlei feminino na última rodada.

Quem são os classificados do grupo A do vôlei feminino para as Olimpíadas de Paris?

As seleções de República Dominicana e Sérvia estão classificadas para as Olimpíadas de Paris. No grupo A, disputado na cidade de Ningbo, na China, as equipes garantiram o primeiro e segundo lugar respectivamente após sete rodadas de confrontos.

A República Dominicana surpreendeu ao fechar a sua participação em primeiro lugar no grupo com 17 pontos em seis vitórias e uma derrota. Já a Sérvia ficou em segundo com 15 pontos, com dois jogos perdidos no Pré-Olímpico.

O Canadá fechou perto de brigar pela vaga, mas acabou com um ponto a menos que a Sérvia em terceiro lugar. Holanda, China, Ucrânia, República Tcheca e México também não conquistaram a vaga.

GRUPO A DO PRÉ-OLÍMPICO VÔLEI FEMININO ATÉ 24 DE SETEMBRO

1) República Dominicana - 17 pontos (seis vitórias e uma derrota)

2) Sérvia - 15 pontos (cinco vitórias e duas derrotas)

3) Canadá - 14 pontos (cinco vitórias e duas derrotas)

4) Holanda - 13 pontos (quatro vitórias e três derrotas)

5) China - 11 pontos (quatro vitórias e três derrota)

6) Ucrânia - 6 pontos (duas vitória e cinco derrotas)

7) República Tcheca - 5 pontos (duas vitórias e cinco derrotas)

8) México - 0 pontos (sete derrotas)

Turquia e Brasil se classificam no grupo B

No grupo B, as seleções de Turquia e Brasil estão garantidas no vôlei feminino das Olimpíadas de Paris. A equipe turca fechou em primeiro lugar com 100% de aproveitamento em sete vitórias, com destaque para Karakurt.

Já o Brasil levou os torcedores à loucura e garantiu a vaga com emoção. Bateu o Japão em 3 sets a 2 na última rodada para carimbar o passaporte para as Olimpíadas, terminando em segundo lugar com 16 pontos, seis vitórias e a derrota para a Turquia.

Japão, Porto Rico, Argentina, Bélgica e Peru não se classificaram.

GRUPO B DO PRÉ-OLÍMPICO VÔLEI FEMININO ATÉ 24 DE SETEMBRO:

1) Turquia - 21 pontos (sete vitórias)

2) Brasil - 16 pontos (seis vitórias e uma derrota)

3) Japão - 16 pontos (cinco vitórias e duas derrotas)

4) Porto Rico - 11 pontos (quatro vitórias e três derrotas)

5) Argentina - 8 pontos (três vitórias e quatro derrotas)

6) Bélgica - 6 pontos (duas vitórias e cinco derrotas)

7) Bulgária - 5 pontos (uma vitória e seis derrotas)

8) Peru - 1 ponto (sete derrotas)

SAIBA: De oposto a ponteiro: quais são as posições do vôlei?

Três seleções disputam as vagas no grupo C da classificação

O grupo C está totalmente embolado. Itália, Estados Unidos e Polônia vão definir as duas vagas neste domingo, na última rodada do Pré-Olímpico de vôlei feminino.

As três seleções estão com 15 pontos e empatadas em cinco vitórias e uma derrota cada. A Itália vai brigar com a Polônia às 15h30, enquanto Estados Unidos enfrentará a Alemanha às 12h30, com transmissão no Sportv 2 para todo o país. Lembrando que só os dois primeiros se classificam.

Alemanha, Tailândia, Eslovênia, Colômbia e Coreia do Sul não brigam por vagas.

GRUPO C DO PRÉ-OLÍMPICO VÔLEI FEMININO ATÉ 24 DE SETEMBRO:

1) Itália - 15 pontos (cinco vitórias e uma derrota)

2) Estados Unidos - 15 pontos (cinco vitórias e uma derrota)

3) Polônia - 15 pontos (cinco vitórias e uma derrota)

4) Alemanha - 11 pontos (quatro vitórias e duas derrotas)

5) Tailândia - 8 pontos (três vitórias e três derrotas)

6) Eslovênia - 6 pontos (três vitórias e quatro derrotas)

7) Colômbia - 3 pontos (uma vitória e cinco derrotas)

8) Coreia do Sul - 2 pontos (sete derrotas)

Quando começa as Olimpíadas de Paris?

As Olimpíadas de Paris começam em 26 de julho, com a cerimônia de abertura no rio Sena, próximo à Torre Eiffel, no principal ponto turístico da cidade francesa. No total, 12 seleções de vôlei feminino jogam os Jogos de Paris no ano que vem através do Pré-Olímpico e do ranking mundial da Federação Internacional de Voleibol,

O sistema de disputas do vôlei feminino e masculino será diferente em Paris. As equipes vão ser divididas em três grupos de quatro, e não com dois de seis como foi em Tóquio. As seleções do mesmo grupo jogam entre si por turno único, onde os pontos são importantes para definir a classificação.

Os dois primeiros classificados e os dois melhores terceiros de cada grupo avançam para a segunda fase, começando com as quartas de final, semifinal, disputa pelo bronze e a final.

Em 2024, a TV Globo e o Sportv vão transmitir ao vivo os jogos do Brasil de vôlei feminino.

Leia também

Pré-Olímpico: convocação do Brasil vôlei masculino é divulgada