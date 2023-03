Quem errou o pênalti do Flamengo na final da Recopa 2023?

Por 5 x 4, o Flamengo perdeu para o Independiente del Valle nos pênaltis na Recopa 2023 depois que o meia Arrascaeta perdeu o primeiro pênalti. Este é o terceiro vexame na temporada do clube, situação que preocupa torcedores.

O Flamengo foi do céu ao inferno na noite de terça-feira, durante a final da Recopa Sul Americana contra o Independiente del Valle. O time carioca precisava de uma vitória com dois gols de diferença para conquistar o título na temporada.

Em um primeiro tempo de muita pressão, o Flamengo quase abriu o placar. Foram chances e mais chances, bolas da trave e no travessão e até um gol anulado. No segundo tempo, uma postura diferente e um elenco não tão ofensivo.

Nos acréscimos do segundo tempo, Arrascaeta brilhou e conseguiu encaçapar a bola nas redes do goleiro Ramírez, faltando minutos para a final acabar. Com o empate no agregado, 1-1, a disputa seguiu para a prorrogação.

Nenhuma mudança entre os dois tempos da prorrogação. Com isso, hora dos pênaltis.

Arrascaeta foi o primeiro do Flamengo a cobrar. O uruguaio, no entanto, viu a sua cobrança ser defendida pelo goleiro Ramírez.

Na ordem, David Luiz, Everton Cebolinha, Gerson e Gabigol cobraram os pênaltis para o Flamengo. Todos acertaram o gol.

Para o Independiente del Valle, a ordem foi Faravelli, Hoyos, Previtali, Schunke e Landázuri, com cinco gols marcados na cobrança de pênaltis.

Quem jogou ontem a Recopa

O técnico Vitor Pereira manteve a base titular do Flamengo para a final da Recopa. Arrascaeta, Pedro e Gabigol tomaram a linha de ataque, enquanto Varela, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas e David Luiz foram responsáveis pela defesa.

Escalação do Flamengo, comandado pelo técnico Vitor Pereira: Santos, Varela, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, David Luiz; Vidal, Thiago Maia, Everton Ribeiro; Arrascaeta, Pedro e Gabigol.

Para o Independiente del Valle, Rodríguez deu lugar para Alcivar no ataque. Sornoza e Díaz completaram a linha ofensiva do time campeão.

A defesa foi fundamental para o elenco se fechar e carregar o resultado até o fim. O goleiro Ramírez, entretanto, foi o responsável pela conquista do título ao defender o pênalti de Arrascaeta. Ramírez também jogou no primeiro confronto.

Escalação do Independiente del Valle, comandado pelo técnico Martín Anselmi: Ramírez; García, Schunke, Carabajal; Fernández, Faravelli, Pellerano, Caicedo; Alcivar, Sornoza e Díaz.

Vitor Pereira vai sair do Flamengo?

O técnico Vitor Pereira deve permanecer no Flamengo mesmo depois da derrota para o Independiente del Valle na final da Recopa.

A diretoria não se manifestou após protestos de torcedores no Maracanã e nas redes sociais contra o treinador português. Segundo o jornalista Vitor Sergio Rodrigues, da TNT Sports, não há nenhuma chance de VP deixar o comando do time no momento.

O Flamengo é o segundo time no Brasil do treinador. Em 2022, ele treinou o Corinthians e conquistou a vaga na final da Copa do Brasil, mas perdeu justamente nos pênaltis para o Flamengo de Dorival Junior. Vitor Pereira também fez bonito nas oitavas de final ao ganhar do Boca Juniors nas penalidades da Libertadores, em La Bombonera.

