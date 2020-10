Corinthians inicia caminhada na Copa do Brasil contra América MG

O Corinthians inicia sua caminhada na Copa do Brasil 2020 nesta quarta-feira (28), contra o América Mineiro. A equipe de Vagner Mancini entra em campo às 21h30, na Neo Química Arena, em partida válida pelos jogos de ida das oitavas de final. Corinthians x América MG será um dos quatro jogos da competição nesta quarta.

O Timão garantiu vaga direta às oitavas porque se classificou à Libertadores, embora tenha sido eliminado ainda na fase pré da competição. Já os mineiros, estão desde a primeira fase da Copa do Brasil, e eliminaram a Ponte Preta na quarta fase.

Corinthians na Copa do Brasil: títulos

O primeiro título do Corinthians na Copa do Brasil aconteceu em 1995. Naquela ocasião, com oito vitórias e dois empates, o Timão conquistou o título de forma invicta.

O meia-atacante Marcelinho Carioca foi o destaque na campanha, se consagrando artilheiro do time com seis gols, além de marcar os tentos decisivos das partidas da final contra o Grêmio.

O ‘pé de anjo’ anotou um dos gols na vitória do primeiro jogo contra os gaúchos por 2 a 1 – Viola anotou o outro gol corinthiano e Luiz Carlos Goiano descontou para o Tricolor. Mas no segundo duelo, Marcelinho fez mais um, o único gol da partida.

O segundo título do Corinthians na Copa do Brasil foi em 2002. Vice-campeão no ano anterior, o time comandado pelo tetracampeão Carlos Alberto Parreira encarou na finalíssima o Brasiliense, clube recém-fundado.

Logo depois de vencer o primeiro jogo da final por 2 a 1, com dois gols do atacante Deivid, o Timão empatou o segundo duelo e ficou com seu segundo caneco.

A terceira e última conquista do Corinthians na Copa do Brasil foi em 2009. Com cinco vitórias, quatro empates e uma derrota, a campanha do terceiro título da história do Timão foi marcada pela presença de Ronaldo Fenômeno no elenco.

Na final contra o Internacional, o Corinthians venceu o primeiro jogo por 2 a 0 – gols de gols de Jorge Henrique e Ronaldo – e segurou o empate em 2 a 2 no duelo da volta.

Onde assistir Corinthians x América MG?

A Globo transmite a partida na TV aberta para SP e MG (regiões de Belo Horizonte, Varginha, Coronel Fabriciano e Montes Claros). Mas, o SporTV transmite ao vivo na TV fechada para todo o Brasil.

Outras partidas da Copa do Brasil:

Quarta (28)

Na quarta-feira, a rodada da Copa do Brasil será cheia com o Santos enfrentando o Ceará, logo às 16h, na Vila Belmiro. Logo depois, Internacional pega o Atlético GO, às 19h00, no Estádio Olímpico.

No entanto, mais um jogo ainda acontece na quarta-feira às 21h30: Flamengo enfrenta o Athletico PR, na Arena da Baixada.

Quinta (29)

Ainda na quinta, mais dois jogos acontecem.

O Palmeiras enfrenta o Red Bull Bragantino, às 19h, no Estádio Nabi Abi Chedid, e o Grêmio recebe em sua arena o Juventude, às 21h30.

Vale lembrar que o São Paulo FC já está classificado às quartas de final, após eliminar o Fortaleza nos pênaltis, no último domingo (25).