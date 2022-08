Horário dos jogos da Copa do Brasil na semifinal e onde assistir

A semifinal na Copa do Brasil começa nesta quarta-feira, 24 de agosto, com dois jogos válidos pela primeira rodada da competição entre quatro equipes. Os vencedores avançam para a grande final da temporada, brigando pelo título e a premiação milionária. Confira o texto a seguir com o horário dos jogos da Copa do Brasil hoje e onde assistir cada um deles.

Horário dos jogos da Copa do Brasil

Fluminense x Corinthians

Data: Quarta-feira, 24/08

Horário: 19h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Ramon Abatti Abel

Onde assistir: SporTV, Premiere e GloboPlay

São Paulo x Flamengo

Data: Quarta-feira, 24/08

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo

Arbitragem: Anderson Daronco (FIFA)

Onde assistir: Globo, SporTV, 2 Premiere e GloboPlay

Nesta quarta-feira, 24 de agosto, dois jogos serão realizados entre as partidas de volta na semifinal da Copa do Brasil, valendo a vantagem para a decisão até a grande final.

O São Paulo é o único time que disputa a Copa do Brasil desde a primeira fase. Para chegar até a semifinal, venceu o América Mineiro nas quartas de final, buscando o primeiro título da competição em toda a sua história. Do outro lado, o Flamengo passou pelo Altos, Atlético MG e Athletico PR.

Do outro lado da chave, o Corinthians também estreou na terceira fase contra a Portuguesa RJ, passando também pelo Santos e Atlético GO. Enquanto isso, o Fluminense venceu Vila Nova, Cruzeiro e Fortaleza.

O chaveamento da Copa do Brasil 2022 foi definido pela CBF no sorteio junto aos confrontos das quartas de final. Por isso, cada elenco já conhece o seu caminho até a decisão.

Que dia é final da Copa do Brasil 2022?

A final da Copa do Brasil será disputada em dois jogos, assim como nas fases anteriores da edição. A CBF ainda não determinou os dias da final de maneira oficial, mas segundo o calendário disponível no site oficial, as partidas estão marcadas para os dias 12 e 19 de outubro, sem horário definido.

Os locais também não são conhecidos já que dependem dos dois participantes. No entanto, Fluminense, Corinthians, São Paulo e Flamengo são os possíveis finalistas da competição, dependendo dos resultados da semifinal que vem por aí.

Outro grande ponto da final da Copa do Brasil é que não tem mais gol fora de casa. O critério de desempate foi retirado do regulamento em 2018, pela própria CBF. Por isso, em caso de empate na soma dos placares, a disputa de pênalti entre os elencos é que vai definir.

Premiação da Copa do Brasil

O campeão da Copa do Brasil vai faturar R$ 60 milhões como premiação na Copa do Brasil. O valor é destinado pela CBF como forma de recompensa pela presença do time na competição.

O vice-campeão, entretanto, ganhará R$ 25 milhões como recompensa por ter chego até aqui na decisão. A premiação da Copa do Brasil são valores dados pela entidade em cada etapa que os times avançam, desde a primeira até a final, onde um time pode arrecadar até mais de 80 milhões de reais.

Confira todos os valores da Copa do Brasil da premiação em 2022.

Primeira rodada– R$ 620 mil (grupo III), R$ 1,09 milhão (grupo II) ou R$ 1,27 milhão (grupo I)

Segunda rodada – R$ 750 mil (grupo III), R$ 1,19 milhão (grupo II) ou R$ 1,5 milhão (grupo I)

Terceira fase – R$ 1,9 milhão

Oitavas de final – R$ 3 milhões

Quartas de final – R$ 3,9 milhões

Semifinal – R$ 8 milhões

Campeão – R$ 60 milhões

Vice-campeão – R$ 25 milhões

