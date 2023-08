Jogo do Corinthians vai passar na Globo? Semifinal da Copa do Brasil, 16/08

Corinthians e São Paulo disputam no Morumbi, nesta quarta-feira (16) a partida de volta na semifinal da Copa do Brasil às 19h30, horário de Brasília. O Timão vem a vantagem do primeiro jogo e só precisa do empate hoje, por isso saiba se o confronto vai passar na Globo e como assistir ao vivo.

Globo vai transmitir o jogo do Corinthians hoje?

A Globo não transmite nesta quarta-feira o jogo do São Paulo e Corinthians na Copa do Brasil às 19h30 porque vai exibir mais tarde o jogo entre Flamengo e Grêmio. Os canais Sportv e Premiere vão exibir o duelo para a TV paga enquanto o Prime Video transmite aos assinantes na plataforma de vídeos por demanda.

O São Paulo vem de empate com o Flamengo pelo Brasileirão. Classificado para as quartas de final da Sul-Americana, o Tricolor vai brigar com o Corinthians pela vaga na final em busca do seu primeiro título na Copa do Brasil, por isso Dorival vai escalar Rafael; Arboleda, Lucas Beraldo, Welington, Rafinha; Pablo Maia, Gabriel Neves, Alisson; Rodrigo Nestor, Lucas Moura e Calleri.

O Corinthians goleou o Coritiba no fim de semana pelo Brasileirão e agora concentra sua força para disputar fora de casa a semifinal da Copa do Brasil. Luxemburgo vai usar hoje os atletas Cássio; Fagner, Gil, Murillo, Fábio Santos; Maycon, Moscardo, Renato Augusto; Adson, Ruan e Yuri Alberto.

São Paulo x Corinthians: a partida será transmitida ao vivo no Sportv e Premiere, entre operadoras de televisão por assinatura, e no Prime Video, disponível para assinantes no site www.primevideo.com e no aplicativo em dispositivos móveis.

Como assistir Corinthians no Globoplay?

Além de acompanhar Corinthians e São Paulo na televisão, também dá para sintonizar a retransmissão dos canais no Globoplay, plataforma de streaming, mas tem que ser assinante para ter acesso à programação em tempo real.

Para ver os canais Sportv e Premiere ao vivo é preciso ter o combo 'Globoplay + canais ao vivo' ou com o Premiere na programação. Se você tem a TV paga e possui qualquer um dos canais é só acessar o site ou aplicativo do Canais Globo para ver de graça.

Globoplay: entre no site www.globoplay.globo.com ou baixe o aplicativo no Android ou iOS, ou o dispositivo de sua preferência, vá até a opção 'entrar' e digite o seu login com a senha de assinante. Assim que preencher dê 'ok' e entre no mosaico.

Vá até a opção "Agora na TV/Agora'' e clique na opção 'Ao vivo', procure o canal Sportv ou Premiere e assista como e onde quiser.

Canais Globo: acesse www.canaisglobo.globo.com ou entre no aplicativo, clique em 'entrar' e, no campo em branco, digite o seu usuário da operadora (Sky, Claro, Oi ou Vivo) com a senha atual, depois pressione 'entrar' novamente. Vá até a opção 'Canais' e escolha o Premiere ou o Sportv para ver com imagens em tempo real.

Renato Augusto vai jogar hoje?

No primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, em Itaquera, Renato Augusto colocou o Corinthians à frente do placar depois de marcar dois gols contra o São Paulo, em vitória por 2 a 1. O craque está a disposição de Vanderlei Luxemburgo para jogar na segunda partida do torneio.

Renato foi titular no último domingo, em confronto contra o Coritiba no Brasileirão, substituído no comecinho do segundo tempo. Ele chegou a ser poupado em alguns confrontos, como diante do Newell's Old Boys, na partida de volta das oitavas de final da Sul-Americana.

O meia coleciona na temporada 24 partidas com cinco gols entre Paulista, Brasileirão, Sul-Americana, Libertadores e a Copa do Brasil, segundo dados do portal de estatísticas O Gol.

