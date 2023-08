Quando Neymar estreia no Al Hilal em 2023?

Neymar é o novo jogador do Al Hilal, da Arábia Saudita, com contrato válido por dois anos, E a estreia sob o comando do treinador Jorge Jesus já está marcada. O clube saudita fez o anuncio nesta terça-feira, 15 de agosto, com imagens do atacante usando a camisa azul.

Quando vai ser a estreia de Neymar no Al Hilal?

Foi decidido que Neymar será apresentado para a torcida do Al Hilal já no próximo sábado, 19 de agosto, em partida contra o Al Feiha, em Riade, na Arábia Saudita, segundo o portal GE. O brasileiro está apto para atuar alguns minutos, mas vai depender da escolha do treinador Jorge Jesus.

O confronto contra o Al Feiha no sábado é válido pela segunda rodada do Campeonato Saudita, no King Fahd International Stadium, em Riade. A última partida de Neymar oficial foi em 19 de fevereiro, contra o Lille, pela vigésima quarta rodada do Campeonato Francês, quando machucou o tornozelo direito.

Neymar está fora dos gramados desde fevereiro, mas já está recuperado da lesão. Por isso, é possível que o brasileiro entre em campo no próximo sábado para jogar alguns minutos com a sua nova equipe na Arábia Saudita.

Al Hilal x Al Feiha - 2ª rodada - estreia de Neymar na Arábia Saudita

Data: sábado, 19/08

Horário: 15h

Local: King Fahd International Stadium, na Arábia Saudita

Onde assistir: canal GOAT no Youtube

Quem são os outros jogadores no Al Hilal?

Outro brasileiro que também joga no Al Hilal é Malcom, ex-jogador do Corinthians. O atacante foi contratado na mesma janela que Neymar e, durante a estreia do clube no Campeonato Saudita, marcou o seu primeiro gol. Neymar também vai encontrar português Ruben Neves, o sérvio Milinkovic-Savic e o zagueiro Koulibaly.

Outro brasileiro no Al Hilal é Michael, ex-atleta do Flamengo. Jorge Jesus, ídolo do Flamengo, é o treinador do Al Hilal. O atacante nunca trabalhou com o português, mas tudo indica que a parceria será de sucesso tanto dentro como fora dos gramados.

Com o craque ex-PSG disponível, a escalação poderá ter Malcom, Milinkovic-Savic e até Michael, se o treinador encontrar o balanço para manter os atacantes em campo ao mesmo tempo.

Jogadores como Benzema, Cristiano Ronaldo e Mané também jogam o Campeonato Saudita.

Trajetória do Neymar no PSG

O camisa 10 da Seleção Brasileira vestiu a camisa do Paris Saint-Germain por seis temporadas. Com o objetivo de se tornar o protagonista do projeto francês, o brasileiro aceitou trocar o Barcelona pelo PSG em 2017, com uma bagatela de salário todos os meses além de bônus.

Foram 173 partidas e 118 gols em todas as competições, segundo dados do portal de estatísticas Transfermarkt. O brasileiro conquistou cinco taças do Campeonato Francês, três vezes a Copa da França, dois troféus da Copa da Liga Francesa e três da Supercopa da França, além de uma final da Liga dos Campeões em 2020, quando perdeu para o Bayern de Munique por 1 a 0.

Além dos resultados bem abaixo do esperado, a passagem de Neymar no PSG será lembrada como polêmica, principalmente pelo episódio envolvendo Mbappé, já que segundo os jornais franceses os dois não se davam bem nos vestiários. As lesões e inúmeras escapadas ficarão marcadas no currículo do jogador brasileiro.

Em nota, o Presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, agradeceu o serviço de Neymar durante os seis anos.

"É sempre difícil dizer adeus a um jogador tão excepcional quanto Neymar, um dos melhores do mundo. Nunca esquecerei o dia em que ele chegou ao Paris Saint-Germain e o que ele trouxe ao nosso clube e ao projeto nos últimos seis anos. Vivemos grandes momentos e Neymar sempre fará parte da nossa história. Quero agradecer a Neymar e sua família. Desejamos a Neymar o melhor para o futuro e sua próxima aventura".

