Que horas é o jogo do Corinthians amanhã na semifinal da Copa do Brasil

O Corinthians visita o São Paulo no Estádio do Morumbi nesta quarta-feira, 16 de agosto, para disputar a partida de volta na semifinal da Copa do Brasil com a vantagem do primeiro jogo. A bola rola às 19h30, horário de Brasília, com transmissão na televisão e na internet ao vivo.

Horário do jogo do Corinthians amanhã

A partida entre São Paulo e Corinthians começa às 19h30, horário de Brasília, e será transmitida nos canais Sportv e Premiere com narração de Milton Leite e comentários de Dodô e Ricardinho, além da plataforma Prime Video.

O Corinthians venceu o jogo de ida por 2 a 1 e, por isso, tem a vantagem nesta quarta. O Timão só precisa do empate para avançar até a próxima fase enquanto o São Paulo tem que ganhar por dois gols ou mais de diferença para chegar na final em busca do título inédito.

Caso o São Paulo vença por um gol de diferença na Copa do Brasil, aí as cobranças de pênaltis vão decidir o vencedor porque não tem gol fora de casa ou prorrogação.

Desfalques do Timão e do São Paulo

O Corinthians realizará treino aberto na terça-feira, na Neo Química Arena, antes de entrar em campo para jogar contra o São Paulo na semifinal da Copa do Brasil. O treinador Vanderlei Luxemburgo terá Fausto Vera à sua disposição novamente, já que o atleta ficou fora no fim de semana por conta de uma forte gripe.

O comandante chamou oito atletas da base para treinarem. Enquanto isso, Paulinho, Cantillo e Lucas Veríssimo continuam indisponíveis por lesões.

Do lado de Dorival Júnior, todos os titulares estarão disponíveis para o confronto desta quarta, incluindo Calleri, Lucas Moura e até James Rodríguez. Os desfalques vão ser Luciano, suspenso, além de Caio Paulista, Galoppo, Calleri, Patryck e Ferraresi, todos lesionados e fora dos últimos confrontos do Brasileirão e Sul-Americana.

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Murillo, Fábio Santos; Maycon, Moscardo, Renato Augusto; Adson, Ruan e Yuri Alberto.

São Paulo: Rafael; Arboleda, Lucas Beraldo, Welington, Rafinha; Pablo Maia, Gabriel Neves, Alisson; Rodrigo Nestor, Lucas Moura e Calleri.

Quem o Corinthians pode enfrentar na final da Copa do Brasil?

Corinthians ou São Paulo poderão enfrentar na final da Copa do Brasil o vencedor entre Grêmio ou o Flamengo, que também disputam a partida de volta nesta quarta-feira, às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã.

No primeiro confronto Gabigol e Bruno Alves contra garantiram a vantagem do empate ao Rubro-Negro na semifinal da competição, obrigando o Flamengo a só precisar do zero a zero para carimbar o passaporte para a decisão pelo segundo ano consecutivo.

O Grêmio terá que ganhar por três gols ou mais na diferença para virar o jogo em seu favor. Com Luis Suárez em campo, o Tricolor ganhará qualidade no lado ofensivo para buscar a virada.

A final da Copa do Brasil vai ser disputada em jogo único e deve ocorrer em meados de setembro.

